Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayları kapsamında düzenlenen Karadeniz Bölge Çalıştayı Trabzon’da gerçekleştirildi. BMMYK Türkiye Temsilcisi Vekili Jean Marie Garelli, Türkiye’nin 4 milyon mülteci ve sığınmacı ile dünyada en fazla mülteci barındıran ülke olma özelliğini halen daha sürdürdüğünü söyledi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliğinde Türkiye’nin 7 bölgesinde düzenlenecek olan "Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayları" Trabzon’da başladı. Trabzon’da bir otelde düzenlenen çalıştaya Karadeniz bölgesinde bulunan 18 ilin valisinin yanı sıra, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Çökçe Ok, Uyum ve iletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanı Ramazan Seçilmiş, Göç Politika ve Projeler Dairesi Başkanı Mehmet Parlak, Eğitim Dairesi Başkanı Nagehan Önder, BMMYK Türkiye Temsilcisi Vekili Jean Marie Garelli, Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Dr. Can Ozan Tuncer, Akademisyen Prof. Dr. Murat Erdoğan, Vali Yardımcıları, kamu, kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Çalıştayda bir konuşma yapan BMMYK Türkiye Temsilcisi Vekili Jean Marie Garelli, tüm dünyada yerinden edinen insan sayısının 70 milyon gibi korkunç bir boyuta ulaştığını belirterek, "Bugün burada üst düzey karar veriicilerle politika yapıcıları göç, güvenlik ve sosyal uyum hakkında göz ardı edilemez ilişkiler hakkında görüşme ve tartışmalar yapmak üzere bir araya getiren bu önemli çalıştayda olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu görüşmelerin güvenlik meseleleriyle sosyal uyum arasındaki ilişkileri merkeze alan derin analiz ve değerlendirmelerle zenginleşeceğini düşünüyorum. Birlikte edindiğimiz tecrübeler, alacağımız ders varsa o da şudur: Güvenlik ve koruma faaliyetleri her zaman bir arada yürütülmeli. Biri olmadan diğeri olamaz. Günümüzde yaşanan birçok çatışmanın karmaşık ve uzun süren yapı olması sebebiyle tüm dünyada yerinden edinen kişi sayısı 70 milyon gibi korkunç bir boyuta ulaşmıştır. Bunun 25 milyonu ülkesinden kaçmak durumunda kalan mülteciler ve bu mültecilerin yarısından çoğu da 18 yaşınaltındaki çocuklardan oluşuyor. Bu yıl dünya genelinde her gün çatışma veya zulüm sebebi ile yaklaşık 44 bin kişi zorla yerinden ediliyor. Yani her iki saniyede bir kişi yerinden ediliyor. Bir diğer şaşırtıcı veriye bakacak olursak dünyadaki mültecilerin yüzde 63’ünden fazlasına yalnızca 10 ülke ev sahipliği yapıyor. Bunların içinde gelişmekte olan ülkelerin yanında en az gelişmiş olan ülkelerde yer alıyor" dedi.