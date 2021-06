Gareth Southgate, İngiltere Milli Takımı'na olan inancı nasıl yeniden inşa etti?

İngiltere, büyük turnuvalarda penaltıya kalan son yedi maçın sadece birini kazanmıştı. Southgate'in kendisi de Almanya'ya karşı oynanan Euro 96 yarı final maçında penaltıyı kaçıran isimdi.

Ancak hazırlıklarına güvenen ve takımına sarsılmaz bir inancı olan Soutgate, oyuncularına da geçen bir sukünetle davrandı ve İngiltere penaltıları 4-3 kazandı.

2018 Dünya Kupası ekibinden Welbeck "Dengeli kalıyor. Ne kadar baskı olursa olsun rahatlatan bir varlığı var. Bu deneyimleri yaşamış bir insan ve bu davranışları oyuncularına da aşılıyor" diyor.

"Bu da her birimize yansıyor. Futbolda her an her şey olabilir, dolayısıyla bu durumlarda aklı başında davranıp, odaklanmış kalmak önemli.

"Kolombiya maçına çok hazırlıklı gitmişti. Hepimiz nasıl bir ekip olmak istediğimizi, karşılaştığımız takımlarla nasıl bir oyun oynamak istediğimizi biliyorduk. Penaltılara çalışmıştık. Sadece teknik olarak değil, psikolojik olarak da.

"İdmanda o baskıyı yaşamak çok zor. İdmanların sonunda ve maçlardan sonra penaltı atardık. Oturup, farklı penaltı durumlarını, nasıl başa çıkacağımızı, kendimizi nasıl hazırlayabileceğimizi konuşurduk."