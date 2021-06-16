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Gargara nasıl yapılır? Ağız suyu ve ağız gargarası ne işe yarar, koronavirüsü öldürür mü?

16.06.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağız kokusu insanların özgüven kaybına neden olurken nasıl geçer sorusunu da cevaplamak için fazlaca uğraşa girilir. Diş çürümesi, mide hastalıkları ya da doğru ağız bakımının uygulanmaması ağız kokusuna neden olur. Bunlardan hangisinin meydana geldiğini bilmek ağız kokusu nasıl geçer diye merak edenlere de istedikleri kesin çözümü sunabilir. Peki ağız kokusu nasıl geçer diye farklı yollar deneyenlerin başvurduğu gargara nasıl yapılır? Gargarada alkollü mü seçilmeli alkolsüz mü?

Farklı nedenlerle ortaya çıkan ağız kokusu nasıl geçer diye araştırma yapılırken ağız bakımıyla ilgili önerilerde gargaralara mutlaka rastlanır. Bu noktada gargaranın ağız kokusunu tamamen yok edeceğine inanılır. Peki gargara gerçekte nasıl bir etkiye sahiptir? En çok verimi almak için gargarayı nasıl kullanılır? Alkollü mü alkolsüz mü hangi gargarayı seçmek gerekir? Tüm bu soruları yanıtlayan Diş Hekimi Dr. Sibel Öznur Örsal, gargaralarla ilgili gözden kaçan gerçekleri anlattı.

GARGARADA ALKOLLÜ MÜ ALKOLSÜZ MÜ TERCİH EDİLMELİ?

Gargaralar hastaların beklentisinin çok olduğu solüsyonlardır. Türkiye'de satılan yaklaşık 54 ürünün hemen hemen 52'sinde alkol vardır, alkol ağız kokusunu tetikleyen bir faktördür.

GARGARA SEÇERKEN İÇERİĞİNE DİKKAT! ÇİNKO YOKSA...

Diş eti operasyonları sonrası veya boğaz enfeksiyonları sonrası kullanılan gargaralar ağız kokusu için çok fazla çözüm değildir. Bir gargaranın ağız kokusunu gidermesi için içinde mutlaka çinko bulunması gerekmektedir.

Onun dışındaki gargaralar çoğu zaman hastanın psikolojik olarak ferahlık hissine sahip olmasına nedendir.

GARGARA NASIL KULLANILIR?

Gargara kullanılırken ağızda çalkalama ve tükürme işlemi gerçekleştirilir. Bunun dışında ürüne özgü kullanım önerisine göre hareket edilebilir. 30 saniye boyunca 5 çay kaşığı kadar gargara ağızda çalkalanarak tükürülür. Bazı durumlarda çalkalama süresi 1 dakikaya kadar çıkarılabilir. Gargara işleminin ardından yarım saat kadar su dahil olmak üzere hiçbir yiyecek ve içecek tüketmemek gerekir.

GARGARA NE İŞE YARAR?

  • Koronavirüs pandemisinde de etkileriyle dikkat çeken gargaralar ağız kokusunu gidermekten çok burun, ağız, boğaz enfeksiyonlarının hafifletilmesinde etki gösterir. Ağızdaki bakterileri azaltarak temiz hissiyatı verir.
  • Gargaralar iltihaplara neden olan plak oluşumlarını önlemeye yardımcı olur.
  • Ayrıca gargaranın içeriğinde florür bulunuyorsa diş minesi güçlenerek asitlere karşı koruma görevi üstlenir. Bu da çürük oluşumlarının önünü keser.
  • Ağrı kesici etkisi bulunan gargarlar ise diş operasyonu sonrasında kullanılır.
  • Diş beyazlatmak için de kullanılan gargaralar vardır. Bunlar uzun süreli kullanıldığında içindeki hidrojen peroksit bileşeni sayesinde diş renklerinde değişim görülmesine yardımcı olur.
  • Ağız kuruluğunu gidermek için de gargara kullanımı önerilmektedir.

GARGARA KORONAVİRÜSÜ YOK EDER Mİ?

Koronavirüs pandemisi ile birlikte virüsün boğaza inmesini engellemek için farklı çalışmalar yürütüldü. Bunlardan biri de gargaranin virüs üzerindeki etkileri ile ilgili olmuştu. Cardiff Üniversitesinde yapılan deneylerde setilpiridinyum klorür içeren ağız gargaralarının tükürükteki virüslere etki ettiğine ilişkin çalışmalar ortaya çıkarıldı. Gargaralar bu özelliğiyle koronavirüsten korunmak için önlem alanların olmazsa olmazları arasında yer almaya başladı. Ancak bu noktada unutulmaması gereken, yapılan çalışmalar doğrultusunda gargaraların virüsleri yok etmede yetersiz kaldığı düşüncesidir. Gargaraların, virüsleri yok etmediği, protein yapılarını etkileyerek çoğalmasını önlediği düşünülmektedir.

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