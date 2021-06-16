Gargara nasıl yapılır? Ağız suyu ve ağız gargarası ne işe yarar, koronavirüsü öldürür mü?

Farklı nedenlerle ortaya çıkan ağız kokusu nasıl geçer diye araştırma yapılırken ağız bakımıyla ilgili önerilerde gargaralara mutlaka rastlanır. Bu noktada gargaranın ağız kokusunu tamamen yok edeceğine inanılır. Peki gargara gerçekte nasıl bir etkiye sahiptir? En çok verimi almak için gargarayı nasıl kullanılır? Alkollü mü alkolsüz mü hangi gargarayı seçmek gerekir? Tüm bu soruları yanıtlayan Diş Hekimi Dr. Sibel Öznur Örsal, gargaralarla ilgili gözden kaçan gerçekleri anlattı.

GARGARADA ALKOLLÜ MÜ ALKOLSÜZ MÜ TERCİH EDİLMELİ?

Gargaralar hastaların beklentisinin çok olduğu solüsyonlardır. Türkiye'de satılan yaklaşık 54 ürünün hemen hemen 52'sinde alkol vardır, alkol ağız kokusunu tetikleyen bir faktördür.

GARGARA SEÇERKEN İÇERİĞİNE DİKKAT! ÇİNKO YOKSA...

Diş eti operasyonları sonrası veya boğaz enfeksiyonları sonrası kullanılan gargaralar ağız kokusu için çok fazla çözüm değildir. Bir gargaranın ağız kokusunu gidermesi için içinde mutlaka çinko bulunması gerekmektedir.

Onun dışındaki gargaralar çoğu zaman hastanın psikolojik olarak ferahlık hissine sahip olmasına nedendir.

GARGARA NASIL KULLANILIR?

Gargara kullanılırken ağızda çalkalama ve tükürme işlemi gerçekleştirilir. Bunun dışında ürüne özgü kullanım önerisine göre hareket edilebilir. 30 saniye boyunca 5 çay kaşığı kadar gargara ağızda çalkalanarak tükürülür. Bazı durumlarda çalkalama süresi 1 dakikaya kadar çıkarılabilir. Gargara işleminin ardından yarım saat kadar su dahil olmak üzere hiçbir yiyecek ve içecek tüketmemek gerekir.