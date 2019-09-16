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Garip bir velayet davası

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 18:37 | Son Güncelleme

Türk işadamı ile 3 yıl önce evlenip 2 kız çocuğu sahibi olan Ukraynalı Ukraynalı Svitlana Krychun, boşanma aşamasında olduğu eşinden iki çocuğunu almak için hukuk mücadelesi başlattı.

Türk işadamı ile 3 yıl önce evlenip 2 kız çocuğu sahibi olan Ukraynalı Ukraynalı Svitlana Krychun, boşanma aşamasında olduğu eşinden iki çocuğunu almak için hukuk mücadelesi başlattı. Çocuklarının eşi tarafından kaçırıldığını iddia eden kadın, eşinin kendisine gönderdiği fotoğrafı inceleyerek kızlarının yerini tespit etti. Eşinin psikolojik sorunları olduğunu belirten baba ise çocuklarının iyiliği için teslim etmeme kararı aldığını söyledi.
Edinilen bilgiye göre, Ukrayna’da muhasebeci olan Svitlana Krychun ile Türk işadamı Şevki Melih Eker, 2016 yılında evlendi. İkilinin Selena ve Melisa adlı iki kız çocukları oldu. Bir süre sonra anlaşmazlık yaşayan çift boşanmak için mahkemeye başvurdu. Çocukları ile Marmaris’e gelen Baba Şevki Melih Eker’in gönderdiği paylaştığı bir fotoğraftan yola çıkan anne Svitlana Krychun, çilingir ile boşanma aşamasında olduğu kocası ile çocuklarının yaşadığı evin kapısını açtırdı. Kocası ile karşılaşan ancak çocuklarını bulamayan Svitlana Krychun’un talebi üzerine arama kararı çıkartıldı.
Çiftin Ankara’da 2016 yılında evlendikleri öğrenilirken, velayetleri kendisinde olmasına rağmen babaları tarafından biri 1.5, diğeri 3 yaşında iki kızının babaları tarafından kaçırıldığını iddia eden Svitlana Krychun, avukatı ile mahkemeye başvurdu. 3 ay önce boşanmak için mahkemeye başvuran ve şiddetli geçimsizlik yaşadıkları öğrenilen çift karşılıklı olarak birbirini suçlarken, Ukrayna uyruklu anne Svitlana Krychun, Türk eşinin kaçırdığını ileri sürdüğü çocuklarına ulaşamadı.
Mahkeme kararı ile çocuklarını ayda 2 gün görme hakkı olan baba Şevki Melih Eker’in çocuklarını 17 Ağustos’ta Ankara’daki evinden alıp ortalıktan kaybolduğunu iddia eden Svitlana Krychun, çocuklarının bulunması için yardım istedi.

“Çocuklarımın iyiliği için teslim etmeme kararı aldım”
Eşinin kendisine bıçakla saldırdığı görüntüleri paylaşan ve eşinin psikolojik sorunları olduğunu ileri süren baba Şevki Melih Eker, eşine defalarca tedavi ettirmeye çalıştığını ve adeta yalvardığını belirterek, “Eşimin suçlamaları ve iddiaları asılsızdır. Ben çocuklarımın iyiliği için teslim etmeme kararı aldım. Çocuklarım güvende ve mutlular. Eşimin psikolojik sorunları var. Tedavi olması için elimden geleni yapıyorum. Yalvarıyorum ama o hastaneye gitmek yerine basına çıkmayı tercih ediyor” diye konuştu.

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