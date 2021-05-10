MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son hâli şaşırttı

Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son hâli şaşırttı

10.05.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Kemal Sunal’la ilk başrolünü paylaşan çocuk oyunculardan Ece Alton'un son hali görenleri şaşırttı.

“Garip” filminde ‘Fatoş’ karakterine hayat veren Ece Alton, bakın şimdilerde ne yapıyor...

İşte Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son hâli!

Garip filminde oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Fatoş yani Ece Alton'un kim olduğu ve şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.
Garip'te usta oyuncu Kemal Sunal'la birlikte oynayan dünya tatlısı Fatoş yani bir döneme damga vuran çocuk oyuncu Ece Alton'un şimdilerde ne yaptığı çok merak edildi.
Oyunculuğu bırakan 41 yaşındaki Ece Alton Assos'da bir otel işletiyor. Bir otel sahibi olan Ece Alton, vaktinin çoğunu çapa yaparak, tuvalet temizleyerek, ütü ve çamaşırlarla boğuşarak hatta ve hatta pişi kızartarak geçiriyor.
Doğayla iç içe yaşayan Alton yıllara adeta meydan okuyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gören bir daha bakıyor! Bir inat uğruna yaptılar

Gören bir daha bakıyor! Bir inat uğruna yaptılar

Ali Babacan'ın 'Abdullah Gül' açıklaması gündem yarattı

Ali Babacan'ın 'Abdullah Gül' açıklaması gündem yarattı

'Nefise' itirafı! "Kendimi suçlu hissediyorum"

'Nefise' itirafı! "Kendimi suçlu hissediyorum"

"Müslüman mısın" sorusu rahatsız etti! Yanıtları gündem oldu

"Müslüman mısın" sorusu rahatsız etti! Yanıtları gündem oldu

Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı

Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı

Zengin sevgiliden bomba hediye! Hemen paylaştı

Zengin sevgiliden bomba hediye! Hemen paylaştı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Pınar Altuğ yeni imajı olay oldu! Hadise'ye benzetildi

Pınar Altuğ yeni imajı olay oldu! Hadise'ye benzetildi

Esra Erol çıldırdı! DNA sonucu çıkınca göbek atmaya kalktı

Esra Erol çıldırdı! DNA sonucu çıkınca göbek atmaya kalktı

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.