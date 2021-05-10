Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son hâli şaşırttı

“Garip” filminde ‘Fatoş’ karakterine hayat veren Ece Alton, bakın şimdilerde ne yapıyor...

İşte Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son hâli!

Garip filminde oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Fatoş yani Ece Alton'un kim olduğu ve şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.

Garip'te usta oyuncu Kemal Sunal'la birlikte oynayan dünya tatlısı Fatoş yani bir döneme damga vuran çocuk oyuncu Ece Alton'un şimdilerde ne yaptığı çok merak edildi.

Oyunculuğu bırakan 41 yaşındaki Ece Alton Assos'da bir otel işletiyor. Bir otel sahibi olan Ece Alton, vaktinin çoğunu çapa yaparak, tuvalet temizleyerek, ütü ve çamaşırlarla boğuşarak hatta ve hatta pişi kızartarak geçiriyor.