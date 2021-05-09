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Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son hali! Bakın şimdilerde ne yapıyor

09.05.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk başrolünü Kemal Sunal’la paylaşmış çocuk oyunculardan Ece Alton'un son hali merak konusu oldu. “Garip” filmindeki ‘Fatoş’ karakteriyle hafızalara kazınan Ece Alton bakın şimdilerde ne yapıyor.

Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son hali! Bakın şimdilerde ne yapıyor

Yaşına rağmen yaptığı oyunculukla dönemin en iyi çocuk oyuncularından biri olmayı başaran Fatoş yani Ece Alton'un ve Kemal Sunal'ın rol aldığı Garip filmi, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatan bir film. Filmde oyunculuğu ile dikkat çeken çocuk oyuncu Fatoş yani Ece Alton'un kim olduğu ve şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.

Ekran Alıntısı

Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani bir döneme damga vuran çocuk oyuncu Ece Alton'un şimdilerde ne yaptığı çok merak edildi.

Ekran Alıntısı

Oyunculuğu bırakan 41 yaşındaki Ece Alton Assos'da bir otel işletiyor. Bir otel sahibi olan Ece Alton, vaktinin çoğunu çapa yaparak, tuvalet temizleyerek, ütü ve çamaşırlarla boğuşarak hatta ve hatta pişi kızartarak geçiriyor.

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Doğayla iç içe yaşayan Alton yıllara adeta meydan okuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal
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