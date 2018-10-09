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GARİP İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 17:33 | Son Güncelleme

İZMİT'te, bir rögarın içerisine sarkarak kablo çeken işçiyi dışarıda bulunan arkadaşının bacağından tutarak önlem alması dikkat çekti.

İZMİT'te, bir rögarın içerisine sarkarak kablo çeken işçiyi dışarıda bulunan arkadaşının bacağından tutarak önlem alması dikkat çekti. İzmit Şahabettin Bilgisu Caddesi Kent Meydanı'nda yere yatarak rögarın içerisine sarkıp kablo çeken işçiyi dışarıda bulunan arkadaşının bacağından tutması dikkat çekti. İşçinin vücudu rögarın içerisinde bulunurken, arkadaşının sol bacağını tutması, bazen bir elini bırakıp kabloyu tuttuğu görüldü. Garip iş güvenliği çevredekileri hayrete düşürdü. Alınan tuhaf iş güvenliği bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, dışarıda bulunan işçiye, İş güvenliği mi bu diye sorarken, işçi Aynen diye cevap verdi. Görüntü Dökümü ------------------- Cep telefonu görüntüleri İşçinin kablo çekmesi, arkadaşının bacağından tutması Haber Ergün AYAZKOCAELİ, (DHA)

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