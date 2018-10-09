GARİP İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ

İZMİT'te, bir rögarın içerisine sarkarak kablo çeken işçiyi dışarıda bulunan arkadaşının bacağından tutarak önlem alması dikkat çekti. İzmit Şahabettin Bilgisu Caddesi Kent Meydanı'nda yere yatarak rögarın içerisine sarkıp kablo çeken işçiyi dışarıda bulunan arkadaşının bacağından tutması dikkat çekti. İşçinin vücudu rögarın içerisinde bulunurken, arkadaşının sol bacağını tutması, bazen bir elini bırakıp kabloyu tuttuğu görüldü. Garip iş güvenliği çevredekileri hayrete düşürdü. Alınan tuhaf iş güvenliği bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, dışarıda bulunan işçiye, İş güvenliği mi bu diye sorarken, işçi Aynen diye cevap verdi. Görüntü Dökümü ------------------- Cep telefonu görüntüleri İşçinin kablo çekmesi, arkadaşının bacağından tutması Haber Ergün AYAZKOCAELİ, (DHA)
Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı
Acı detay! Kırıkkale'de 5 gün arayla ikinci şehit haberi
Boşanmak istedi, hayatı mahvoldu! 'Uykuda sayıkladığım için bile...'
30 metrelik dev çukura düşmüştü! 51 saat sonra kurtarıldı
Bulgar gazeteci Viktoria Marinova tecavüz edilerek öldürülmüştü! Katil zanlısı yakalandı...
Kayıp gazetecinin son röportajı yayımlandı!
Apple bu sabah iOS 12 güncellemesini yayınladı! Peki neler değişiyor?
Bahçeli’den Akşener’in evinin önündeki gösteriyle ilgili açıklama
Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum