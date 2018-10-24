HABER

Ünlü oyuncu itiraf etti: Karşımda mastürbasyon yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.10.2018 10:46 | Son Güncelleme

ABD'li oyuncu Sarah Silverman, hakkında taciz iddiaları bulunan ABD’li komedyen ve oyuncu Louis C.K'yı savundu ve Louis'in onun karşısında mastürbasyon yapmasına izin verdiğini itiraf etti.

Ünlü oyuncu itiraf etti: Karşımda mastürbasyon yaptı

ABD'li oyuncu Sarah Silverman, ABD’li komedyen ve oyuncu Louis C.K'nin karşısında mastürbasyon yapmasına izin verdiğini ifade etti.

SiriusXM'de radyo programına katılan Sarah Silverman "Bunu söylediğime pişman olacak mıyım bilmiyorum. Louis'i uzun süredir tanıyorum, bunu mazaret için söylemiyorum lütfen yanlış anlamayın. Biz çocukken, Louis bana karşımda mastürbasyon yapıp yapamayacağını sormuştu ve ben de 'evet bunu görmek istiyorum' demiştim. Bu diğer kadınlara yaptıklarıyla aynı şey değildi"
diye belirtti.

'MASTÜRBASYON YAPIŞINI İZLEMEK İSTİYORDUM'

Fox News'in haberine göre; Sarah Silverman radyo programındaki konuşmasında, "biz sadece arkadaştık, yapacağı şeyi görmek istiyordum ve bu inanılmazdı. Bazen de 'hayır bu iğrenç" derdim ve pizza yerdik" ifadelerinde bulundu.

Konuşmasına, "bunun doğru olduğunu söylemiyorum" diye devam eden Silverman, "bazı şeyler değişti, o komedi dünyasında etkileyici biri haline geldiğinde bazı şeyler değişti. Louis aynı kişi gibi hissediyordu, ama bazı şeyler değişmişti bu kabul edilir bir şey değil" dedi.

ABD'li oyuncu, "Herkesin Louis'i tekrar kucaklaması gerektiğini söylemiyorum fakat Louis pişman. Sadece onun sahnede konuşmasını istiyorum. Louis'i seviyorum fakat o kötü şeyler yaptı bazen kendime soruyorum 'kötü şeyler yapan insanları sevebilir misin'" diye belirtti.

5 KADIN'IN KARŞISINDA MASTÜRBASYON YAPTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Louis C.K. geçen yıl, beş kadın tarafından cinsel istismarla suçlanmıştı. New York Times’a konuşan Dana Min Goodman, Julia Wolov, Rebecca Corry ve Abby Schachner isimli dört kadın ve ismini vermek istemeyen bir kadın Louis C.K'nin otel odasında karşılarında mastürbasyon yaptığını söylemişti.

Rebecca Corry, Louis C.K. ile 2005 yılında bir televizyon programında karşılaştığını ve komedyenin odasına gelip ona bakarken mastürbasyon yapıp yapamayacağını sorduğunu söylemişti.

Louis C.K, suçlamaları ilk reddettmiş daha sonra "bu hikayeler doğru. O dönem kendime, yaptığımın yanlış olmadığını çünkü hiçbir kadına sormadan penisimi göstermediğimi söylüyordum, ki bu da doğru. Ancak hayatta sonradan öğrendim ki bir insanın üzerinde tahakküme sahipseniz onlardan cinsel organınıza bakmanızı istemek bir soru değildir. Kötü bir durumdur. Benim bu kadınlar üzerindeki tahakkümüm onların beni takdir etmesinden geliyordu. Ve ben bu gücü sorumsuzca kullandım" ifadelerinde bulunmuştu.


PARTNERAcun Ilıcalı yarışmaları böyle seçiyor! Çok şaşıracaksınızAcun Ilıcalı yarışmaları böyle seçiyor! Çok şaşıracaksınız
O iddia çok tartışılmıştı! Suudi yetkililer kabul etti!O iddia çok tartışılmıştı! Suudi yetkililer kabul etti!
Toplantının ortasında ayakkabısını eline alıp...Toplantının ortasında ayakkabısını eline alıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mastürbasyon pizza sarah silverman Louis C.K.

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

İlginizi Çekebilir

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Oldukça sertti!

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Oldukça sertti!

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en uzun deniz köprüsü açıldı

Dünyanın en uzun deniz köprüsü açıldı

O iddia çok tartışılmıştı! Suudi yetkililer kabul etti!

O iddia çok tartışılmıştı! Suudi yetkililer kabul etti!

Toplantının ortasında ayakkabısını eline alıp...

Toplantının ortasında ayakkabısını eline alıp...

Diz çöktürüp başına silah dayadılar! Sonrası korkunç

Diz çöktürüp başına silah dayadılar! Sonrası korkunç

Erdoğan için 'yeni bir pazarlık' iddiası

Erdoğan için 'yeni bir pazarlık' iddiası

Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.