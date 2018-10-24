Ünlü oyuncu itiraf etti: Karşımda mastürbasyon yaptı

ABD'li oyuncu Sarah Silverman, ABD’li komedyen ve oyuncu Louis C.K'nin karşısında mastürbasyon yapmasına izin verdiğini ifade etti.

SiriusXM'de radyo programına katılan Sarah Silverman "Bunu söylediğime pişman olacak mıyım bilmiyorum. Louis'i uzun süredir tanıyorum, bunu mazaret için söylemiyorum lütfen yanlış anlamayın. Biz çocukken, Louis bana karşımda mastürbasyon yapıp yapamayacağını sormuştu ve ben de 'evet bunu görmek istiyorum' demiştim. Bu diğer kadınlara yaptıklarıyla aynı şey değildi"

diye belirtti.

'MASTÜRBASYON YAPIŞINI İZLEMEK İSTİYORDUM'

Fox News'in haberine göre; Sarah Silverman radyo programındaki konuşmasında, "biz sadece arkadaştık, yapacağı şeyi görmek istiyordum ve bu inanılmazdı. Bazen de 'hayır bu iğrenç" derdim ve pizza yerdik" ifadelerinde bulundu.

Konuşmasına, "bunun doğru olduğunu söylemiyorum" diye devam eden Silverman, "bazı şeyler değişti, o komedi dünyasında etkileyici biri haline geldiğinde bazı şeyler değişti. Louis aynı kişi gibi hissediyordu, ama bazı şeyler değişmişti bu kabul edilir bir şey değil" dedi.