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'Garip' köpek okla vuruldu, Kırklareli ayağa kalktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 10:49 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'de, mahalle sakinlerinin baktığı ve 'Garip' adını verdiği köpek, okla vurularak öldürülmüş bulundu.

'Garip' köpek okla vuruldu, Kırklareli ayağa kalktı

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'de, mahalle sakinlerinin baktığı ve 'Garip' adını verdiği köpek, okla vurularak öldürülmüş bulundu. 'Garip'in 10 gün önce dünyaya getirdiği 9 yavru annesiz kalırken, olaya kent halkı büyük tepki gösterdi. Yavrular, yapılan kontrollerinin ardından Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği üyelerince biberonla süt verilerek bakılmaya başlandı.
İstasyon Mahallesi'nde dün sabah saatlerince bir köpeğin atılan bir okla vurularak öldürüldüğünü görenler, polis ve Kırklareli Belediyesi ekiplerine haber verdi. İstasyon Mahallesi sakinlerinin bir süre önce bakmaya başladığı ve 'Garip' adını verdiği köpeğin ölüsü, belediye ekiplerince yapılan incelemenin ardından gömüldü.
Olayla ilgili Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.
'SENİ BULMAK BOYNUMUM BORCU OLSUN'
Olaya isyan eden mahalle sakinleri, 'Garip' isimli köpeğin bir balkonun altında 10 gün önce doğum yaptığını ve 9 yavru dünyaya getirdiğini söyledi. Sevimli yavrular, Kırklareli Belediyesi tarafından alınarak kontrollerinin ardından Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.
Kentte büyük tepkilere neden olan köpeğin okla vurulmasının ardından Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, bunu yapanın 'insan' olamayacağını söyleyerek, "İnsan olabilmek için yalnızca ellere, kollara, gövdeye ve kafaya sahip olmak yetmez, şefkat, merhamet, onur ve sevgi gerekir. Bu buzlanmış görüntüdeki 10 gün önce 9 tane yavru doğurmuş köpeğimizi sabah okla vurulmuş bir şekilde sokakta bulduk. Diyecek söz bulamıyorum. Yavrularını bakımevimize aldık, biz büyüteceğiz. Bir çift lafım da bunu yapan kişiye: sen ne Kırklarelilisin, ne Trakyalısın ne de insansın. Senin tek yaptığın şey atmosferi kirletmek, seni bulmak benim boynumun borcu olsun" açıklamasında bulundu.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin de olaya tepki göstererek, büyük üzüntü içerisinde olduklarını ve Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin köpeği ok ile vuran kişiyi bulmak için titizlikle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
HAYVANSEVERLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Yüksel İbrikçi ve bazı üyeler, şüphelinin bulunması için Kırklareli Emniyeti Hayrettin Yesin Karakol Amirliğine suç duyurusunda bulundu. Dernek Başkanı İbrikçi, sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirirken, "Kırklareli'nde hunharca öldürülen anne köpeğin hakkını aramak ve şüphelilerin bulunması için, Kırklareli Emniyeti Hayrettin Yesin Karakol Amirliği'ne suç duyurusunda bulunduk ve ifade verdik. Umarız ki şüpheliler bulunur. Bunu yapan cani, Kırklareli sokaklarında dolaşıyor. Nereye gidiyoruz? İnsan olmak hiç bu kadar ağır olmamıştı" ifadelerini kullandı.
İbrikçi ayrıca, öldürülen köpeğin 9 yavrusunun dernek üyeleri tarafından evlerinde bakıldığını belirterek, "Anneleri okla öldürülen köpeğimizin yavruları, derneğimizin bir üyesinin evinde, emniyette. Garip köpeğimiz için emniyetimiz canla, başla şüpheliyi bulmak için çalışıyor. Güvenlik kameraları toplanıyor. Ancak köpek başka yerde vurulmuş ve can havli ile oraya kadar gelmiş görünüyor. Umarım en kısa zamanda şüpheli yakalanır" diye konuştu.

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'Garip' köpek okla vuruldu, Kırklareli ayağa kalktı'Garip' köpek okla vuruldu, Kırklareli ayağa kalktı'Garip' köpek okla vuruldu, Kırklareli ayağa kalktı

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