"Garip" köpek profesyonel bir okla vurulmuş

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli polisi, "Garip" adlı köpeğin vurulduğu okun üzerinde yazan numaradan yola çıkarak, zanlıyı yakalayacak.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet teşkilatının canla başla failin bulunması için çalıştığını söyledi.

Herkesin son derece duyarlı olduğunu ifade eden Bilgin, failin en kısa sürede bulunacağını ve olumlu haberin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Bunun ne insan sevgisiyle ne de hayvan sevgisiyle açıklanacak bir yanı olmadığını vurgulayan Bilgin, ''Benim de evimde bir köpeğim var. Olağanüstü bir durum, gaddarca, zalim bir şekilde savaşta bile olmayacak şekilde olan bir konu. Herkes duyarlı, biz de duyarlıyız. Şu anda failini bulmaya yakınız. İnşallah faili bulacağız.'' diye konuştu.

İki gündür herkesin seferberlik halinde olduğunu Bilgin, şöyle devam etti:

''Emniyetimiz, hem istihbarat birimleri, hem asayiş birimleriyle çalışıyor. Özellikle ok üzerinden yola çıkarak faili bulmaya çalışıyoruz. Okun nereden alındığı, ne şekilde ile getirildiği, ilde bu oku kullanma yeteneği olan kişilerden hareket ederek faili bulmaya çalışıyoruz. En kısa sürede bulunacak ve olumlu haberi vereceğiz. Bu yapılan şey gaddarlık. Bunun ne insan sevgisiyle, hayvan sevgisiyle açıklanacak bir yanı yok. Böyle bir olay olduğu için ister istemez herkes duyarlı oluyor. Bu duyarlılıktan dolayı herkese teşekkür ediyorum. O köpek orada kime ne yapmış yani yapsa bile böyle bir karşılık verilmesi doğru değil. Onun karşılık verme şansı da yok zaten.''