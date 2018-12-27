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Garip olay! 152 turist kayıplara karıştı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.12.2018 12:18 | Son Güncelleme

Tayvan'a tatil için giden 152 Vietnamlı turistin "ortadan kaybolduğu" bildirildi. Kaybolmayan tek kişinin tur rehberi olduğu açıklandı.

Garip olay! 152 turist kayıplara karıştı

BBC'nin haberine göre, Tayvanlı yetkililer, geçen hafta turist vizesiyle Kaohsiung şehrine gittikten sonra kayıplara karışan 152 Vietnamlıyı arıyor.

Yetkililer, 21 ve 23 Aralık'ta Kaohsiung'a gelen turistlerden biri hariç hepsinin kayıtlarda kayıp olarak göründüğünü belirtti.

Ulusal Göçmenlik Ajansından yapılan açıklamada, kendilerinden haber alınamayan turistleri araştırmak için bir çalışma grubu oluşturulduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu turistlerin yakalanmaları halinde sınır dışı edileceği ve adaya girişlerinin 3 ila 5 yıl yasaklanacağı kaydedildi.

Yerel medyada çıkan bazı haberlerde, söz konusu kişilerin Tayvan'a yasa dışı çalışmak üzere gelmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

CNA'nın haberinde, 4 grup halinde ülkeye gelen 153 kişiden kaybolmayan tek kişinin de tur lideri olduğu belirtildi.

Haberde, 152 turistin kaybolmasının ardından çok sayıda Vietnamlının vize başvurusunun iptal edildiği kaydedildi.

Tayvan, turizmi geliştirmek için Vietnam dahil bazı Asya ülkelerinden ziyaretçiler için vize ücretlerini kaldırmıştı.

Vietnamlı turistlerin, 2015'te başlatılan bu program kapsamında elektronik vize başvurusunda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

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