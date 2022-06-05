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Garip olay! Tünelden geçmek istemedi, ortadan kayboldu

05.06.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de panik atak rahatsızlığı nedeniyle otoyoldaki tünelden otomobille geçmek istemeyen bir vatandaş, yürüyerek tünelin üzerinden geçmek isterken ormanlık alanda kayboldu. AFAD ve jandarma ekipleri kaybolan şahsı bulmak için çalışma başlatırken şahsın minibüsle Gaziantep yönüne gittiği belirlendi.

Garip olay! Tünelden geçmek istemedi, ortadan kayboldu

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi Kızlaç Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E. isimli bir vatandaş Adana’dan memleketi Şanlıurfa’ya gitmek için arkadaşıyla birlikte otomobille yola çıktı. TAG Otoyolu Bahçe ilçesi Kızlaç Tüneli’ne geldikleri sırada otomobili kullanan arkadaşına durmasını söyledi. Otomobili durduran arkadaşına “Bende panik atak var, sen arabayla geç ben tünelin üzerinden yürüyerek geçerim” dedi.

ORMANLIK ALANDA KAYBOLDU

Bunun üzerine otomobilden inen İ.E. tüneli yürüyerek geçmek isterken ormanlık alanda kayboldu. Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerinde jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN MİNİBÜSE BİNEREK GAZİANTEP YÖNÜNE GİTTİĞİ BELİRLENDİ

Şahsın bulunması için çalışma başlatan ekipler D-400 karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Cep telefonunu otomobilden almadığı belirlenen İ.E. isimli şahsın minibüse binerek Gaziantep yönüne gittiği belirlendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Osmaniye
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