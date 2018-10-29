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"Garip" ve "Haydut" deniz polisinin maskotu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 12:12 | Son Güncelleme

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği personelince yaralı halde bulunan ve "Haydut" ile "Garip" isimleri verilen köpeklere, amirliğin bahçesinde yapılan kulübede bakılıyor - Polislerin "can dostu" olan köpekler, polisler eğitim için dalış yaptıklarında deniz kenarında çıkmalarını sabırsızlıkla bekliyor - Deniz Limanı Şube Müdür Vekili Komiser Saniye Şahin Özen: - "Yoğun tempolu ve stresli görevin yanında köpeklerle zaman geçirmek polisleri farklı duygulara sürüklüyor, hayvan sevgisinin katkısıyla iş temposundan bir nebze olsun uzaklaşmış oluyorlar"

RECEP BİLEK - Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği personelinin yaralı halde bulup sahip çıktığı ve "Haydut" ile "Garip" isimleri verilen köpekler, amirliğin maskotu haline geldi.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli personel, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Baruthane mevkisinde yaklaşık 2 yıl önce yavru iken araç çarpması sonucu yaralanarak şubeye sığınan "Haydut" ile 3 ay kadar önce aynı mevkide refüjde yaralı halde bulunan "Garip"e sahip çıktı.

Samsun, Amasya ve Çorum'daki boğulma olaylarına müdahale, suç aletleri ve denize düşen araçların çıkarılması gibi görevleri yürüten 7 "kurbağa adam"ın görev aldığı Su Altı Grup Amirliğinin bahçesinde kulübe yapan personel, köpeklere burada bakmaya başladı.

İyileşen köpekler, görev yapmadıkları dönemde amirlikte bulunan polislerin can dostu oluyor. Köpeklerle vakit geçiren polisler, beslenmelerini de üstleniyor.

Köpekler, eğitim için dalış yaptıkları zaman da deniz kenarında dolaşarak polislerin çıkmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Deniz Limanı Şube Müdür Vekili Komiser Saniye Şahin Özen, işlerinde önceliklerinin insanlara canlı ulaşıp kurtarabilmek olduğunu ama her zaman bunun gerçekleşmediğini söyledi.

İşleri gereği yaşamın önemini çok iyi bildiklerini vurgulayan Özen, içlerinde sadece insan değil, hayvan sevgisini de barındırdıklarını, bundan dolayı personeli ile gurur duyduğunu dile getirdi.

Personelin yaz kış, iyi ve kötü havada da çalıştığı için vücut direncini sağlamak adına sürekli eğitim dalışları yaptıklarını belirten Özen, "Yoğun tempolu ve stresli görevin yanında köpeklerle zaman geçirmek polisleri farklı duygulara sürüklüyor, hayvan sevgisinin katkısıyla iş temposundan bir nebze olsun uzaklaşmış oluyorlar. Bizler de bundan çok memnunuz." ifadesini kullandı.

- "Bir canlının hayatını kurtarmak tarifsiz bir duygu"

Su Altı Grup Amirliğinde "kurbağa adam" branşında görevli polis memuru Osman Aşık da Garip'i bir sabah mesaiye giderken can çekişir halde bulduğunu, köpeği önce şubeye, ardından veterinere götürüp tedavisini yaptırdıklarını anlattı.

Uzun bir süreçten sonra Garip'in sağlıklı şekilde hayatını devam ettirdiğini dile getiren Aşık, "Onu orada bırakmaya içim el vermedi. Hem tekrar kazaya sebebiyet vermemek hem de köpeğin hayatını kurtarmak adına ona kapılarımızı açarak yeni bir hayat sunduk. Yaşamını kurtarabilmek adına şubemize kabul ettik, sahiplendik." dedi.

Haydut'un ise yaklaşık 2 yıl önce yaralı halde şubeye gelerek klima motorunun altına sığındığını aktaran Aşık, köpeklerin yaptıkları kulübede yaşamlarını sürdürdüğünü söyledi.

Stresli ve yoğun işleri olduğuna işaret eden Aşık, şunları kaydetti:

"Stresimizi atacağımız imkanlar kısıtlı olduğundan köpeklerle geçirdiğimiz saatlerde üstümüzdeki negatif elektriği atabiliyoruz. Karşılıklı sevgiyle bu saatler keyifli anlara dönüşebiliyor. Bir köpeğin, bir canlının hayatını kurtarmak tarifsiz bir duygu. Son dönemlerde ülkemizde canlılarla ilgili yaşanan olumsuzluklar bizi derinden üzüyordu. Kendi adımıza, emniyet olarak bir şeyler yapabildiysek, bu bize ayrıca farklı bir haz, mutluluk veriyor."

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