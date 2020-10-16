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  4. Garip ve mucizevi! Kullandığı ilaç sonrası kirpikleri uzamaya başladı

Garip ve mucizevi! Kullandığı ilaç sonrası kirpikleri uzamaya başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.10.2020 11:03 | Son Güncelleme

Bir süredir apendiks kanseriyle mücadele eden kadın, gördüğü ilaç tedavisinden sonra uzun kirpikleriyle dikkat çekti.

Garip ve mucizevi! Kullandığı ilaç sonrası kirpikleri uzamaya başladı

Ciddi bir hastalıkla savaşırken bir kadının kirpikleri olağanüstü bir uzunluğa ulaştı.

Araştırmacılar, İngiltere'de yayınlanan tıp dergisi New England Journal'da 53 yaşındaki kadının apendiks kanseri tedavisi görürken bağırsak tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını yazdı.

ABD'nin Minneapolis eyaletinde yaşayan hasta, antineoplastik ilaç kullanarak sekiz ay önce kanser tedavisi görmüştü ancak kadın kullandığı ilaç sonrası kirpiklerinin olağanüstü bir uzunluğa ulaşmasıyla karşı karşıya kaldı.

Araştırmacılar da bunun ilaca bağlı olduğunu yazdı ve eklediler: İnsanlar, ilaç almayı bıraktıktan sonra veya tedavilerinin sonunda normal durumlarına geri dönüyorlar.

Doktorlar kadının bağırsak tıkanıklığını düzelttikten sonra kadını hastaneden taburcu ettiler ve aynı ilacı bir süre daha kullanmasını söylediler.

APENDİKS KANSERİ NEDİR?

Apendiks kanseri, ince bağırsak ile kalın bağırsağın birleşim yerinde kalın bağırsağa ait çekum denilen bölgede bulunan apendiks adlı uzantının kanseridir. Nadir kanserlerden biridir. Birkaç farklı tipte apendiks kanseri vardır ve bu kanser erken evrelerde genellikle bir belirti vermez.

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