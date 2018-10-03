"Garip"in yavruları gönüllü bakıcıya emanet

Müstakil evinin içerisinde 15 kuşa, bahçesinde ise Garip'in yavrularıyla birlikte 41 sokak köpeği ile kediye bakan Tunador, annesiyle yaşadığı evinde babasından kalan maaşla boğazından artırıp hayvanları doyuracak kadar da koca yürekli bir hayvansever.

Kırklareli'nin "Melek ablası", ağaçlardan veya çatı aralarından düşen serçe ve kumru yavrularının da bakımını yapıyor.

Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Tunador, "Baktım ki benden başka yardım eden yok bir şekilde kendim yetişmeye çalıştım. Öyle böyle derken onlarca sokaktan canım oldu, sadece bahçemde olan. Onları bebekken buldum hepsini büyüttüm. Sokağa salamadım çünkü kıyamadım. Aç kalacaklar, üşüyecekler. Papağanlarım var, kuşlarım var, serçe yavrularım var. Hepsi ağaçtaki yuvalarından düşen serçe yavruları. Kumru yavrularım, güvercinlerim, ördeklerim, tavuklarım var." dedi.

Hayvanların kendisine enerji ve mutluluk verdiğini ifade eden Tunador, " Hele ki karnı doyan bir hayvanın bana sevgi göstermesinden sonra içim o kadar huzur doluyor ki parayla versen alınacak bir şey değil hissiyat." diye konuştu.

- "Garip'in yavrularından kimse endişe etmesin"

"Garip"in 9 yavrusunu en iyi şekilde beslediğini, onlarla arasında duygusal bir bağ kurduğunu dile getiren Tunador, "Garip'in yavrularından kimse endişe etmesin. Hepsi çok sağlıklı maşallah. Keyifleri yerinde iştahları açık. Kimse merak etmesin, herkesin içi rahat olsun." dedi.