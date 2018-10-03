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"Garip"in yavruları gönüllü bakıcıya emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 12:17 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde okla vurularak öldürülen Garip'in yavrularını sahiplenen Dilek Tunador, evinde baktığı hayvanların yanı sıra sokaktaki sahipsiz yavru köpeklerin de gönüllü bakıcılığını yapıyor - Evinin içerisinde 15 kuşa, 41 sokak köpeği ile kediye bakan Tunador, annesiyle yaşadığı evinde babasından kalan maaşla boğazından artırıp hayvanları doyuruyor - Dilek Tunador: - "Garip'in yavrularına en iyi şekilde sahip çıkmaya çalışıyorum. Ancak onlar anne sütü almaları, anne şefkati almaları gereken bir zamanda annesiz bırakıldılar. Tabi ki anneleri olamam ama ablalık yapıyorum onlara."

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde okla vurularak öldürülen ve mahalledekilerin "Garip" adını verdiği köpeğin yavrularını sahiplenen Dilek Tunador, çok sayıda sokak hayvanına gönüllü bakıcılık yapıyor.

Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği üyesi Dilek Tunador, okla vurularak öldürülen Garip'in 2 hafta önce doğan 9 yavrusunu hiç tereddütsüz sahiplenerek evinde baktığı 32 yavru kedi - köpeğe arkadaş etti.

Kırklareli'nin "Melek ablası", ağaçlardan veya çatı aralarından düşen serçe ve kumru yavrularının da bakımını yapıyor.

Müstakil evinin içerisinde 15 kuşa, bahçesinde ise Garip'in yavrularıyla birlikte 41 sokak köpeği ile kediye bakan Tunador, annesiyle yaşadığı evinde babasından kalan maaşla boğazından artırıp hayvanları doyuracak kadar da koca yürekli bir hayvansever.

Tunador, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 22 yıldır evinin bahçesinde sokak hayvanlarının bakımını yaptığı söyledi.

Tüm sokak hayvanlarına sahip çıkmaya çalıştığını belirten Tunador, özellikle hasta ve sakat hayvanlara sahip çıkmaya özen gösterdiğini anlattı.

Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Tunador, "Baktım ki benden başka yardım eden yok bir şekilde kendim yetişmeye çalıştım. Öyle böyle derken onlarca sokaktan canım oldu, sadece bahçemde olan. Onları bebekken buldum hepsini büyüttüm. Sokağa salamadım çünkü kıyamadım. Aç kalacaklar, üşüyecekler. Papağanlarım var, kuşlarım var, serçe yavrularım var. Hepsi ağaçtaki yuvalarından düşen serçe yavruları. Kumru yavrularım, güvercinlerim, ördeklerim, tavuklarım var." dedi.

Hayvanların kendisine enerji ve mutluluk verdiğini ifade eden Tunador, " Hele ki karnı doyan bir hayvanın bana sevgi göstermesinden sonra içim o kadar huzur doluyor ki parayla versen alınacak bir şey değil hissiyat." diye konuştu.

- "Garip'in yavrularından kimse endişe etmesin"

"Garip"in 9 yavrusunu en iyi şekilde beslediğini, onlarla arasında duygusal bir bağ kurduğunu dile getiren Tunador, "Garip'in yavrularından kimse endişe etmesin. Hepsi çok sağlıklı maşallah. Keyifleri yerinde iştahları açık. Kimse merak etmesin, herkesin içi rahat olsun." dedi.

Yavruların artık kendisini sesinden tanımaya başladıklarını aktaran Tunador, "Geçtiğimiz günlerde Kırklareli'nde Türkiye'nin en vahşi olayı yaşandı. 15 günlük yavruları olan Garip ismindeki sokak canımızı vahşice okla katlettiler. İlk önce duyduğumda şok oldum. Yavruların bakım evine gönderildiğini duydum. Dernekteki arkadaşlarım mikrop kapacağını yavruları sahiplenmemiz gerektiğini söyledi. Kimseden ses çıkmadı, ne olursa olsun hemen o günün akşamı onlara kavuştum. O gece hemen besledim, temizledim yerlerini hazırladım." ifadelerini kullandı.

Tunador, zamanı geldiğinde yavruları evde bakılma şartıyla sahiplendireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Garip'in yavrularına en iyi şekilde sahip çıkmaya çalışıyorum. Ancak onlar anne sütü almaları, anne şefkati almaları gereken bir zamanda annesiz bırakıldılar. Tabi ki anneleri olamam ama ablalık yapıyorum onlara. Onlar da benim evlatlarım. 3 saatlik uykuyla duruyorum inanın hiç zorluk yaşamıyorum. Allah gerçekten gücünü kuvvetini veriyor. Bir yere gideceğim zaman artık arkadaşlarım çağırdığında gitmiyorum. Çünkü benim sorumluluklarım, bebeklerim var. Üşürler mi acaba açlar mı diye aklım hep onda kalıyor. Bu yavruların anneleri doğal bir şekilde ölseydi bu yavrular bu kadar gündem oluşturmayacaktı. Bu kadar isteyen olmayacaktı, kıymetlenmeyecekti. Kuyu köpek de buna bir örnek."

Tunador, hayvanlarının bakımı için destek beklediğini de sözlerine ekledi.

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