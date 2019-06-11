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"Gariplerin, işsizlerinin yanında olan bir belediye başkanı olacağım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 16:24 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: - "23 Haziran'dan sonra bu kentin gariplerinin, mazlumlarının, işsizlerinin, kenara, köşeye atılmış insanlarının; kendinden olmayanı yok sayan anlayışın mağdur ettiği insanların yanında olan bir belediye başkanı olacağım" - "Türkiye'de 82 milyon insan ve İstanbul'da 16 milyon insan, bizim hak, hukuk ve adalet yürüyüşümüzü alkışlayacak ve onun yanında duracak"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "23 Haziran'dan sonra bu kentin gariplerinin, mazlumlarının, işsizlerinin, kenara, köşeye atılmış insanlarının; kendinden olmayanı yok sayan anlayışın mağdur ettiği insanların yanında olan bir belediye başkanı olacağım." dedi.

İmamoğlu, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Van İli Başkale İlçesi Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Van seyahati yapmayı planlarken, 2 yıl üst üste yapılan erken seçimin kendisini bu seyahatten alıkoyduğunu belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Seçim yapa yapa, hızlandıra hızlandıra bizi İstanbul'a belediye başkanı yaptılar. Şimdi, 31 Mart'taki bu ilk seçimde bir sürü alavere dalavere ürettiler. Ürettikleri hiçbir şeyin geçerli olmadığını kendileri de söyledi. Günün sonunda milletin hakkını gasbettiler. Milletin hakkını gasbetseler de şükürler olsun ki milletimizde gerçekten derin bir demokrasi anlayışı var. İnsanlarımızın içinde, özgürlük ve haksızlığa karşı dik duruş var. Bu coğrafyanın güzel insanları, doğusu batısı, kuzeyi güneyiyle bu duruşun yanında. Sadece ve sadece bir avuç insan, bu süreci tezgahlayıp, tasarladılar. Göreceksiniz, Türkiye'de 82 milyon insan ve İstanbul'da 16 milyon insan, bizim hak, hukuk ve adalet yürüyüşümüzü alkışlayacak ve onun yanında duracak."

İmamoğlu, vatandaşlara asla cephe almadığını belirterek, "Vatandaşlarımız, oy tercihlerini değiştirmeyebilir ama bizim derdimiz o bir avuç insanla. Günün sonunda göreceksiniz Türkiye kazanacak, İstanbul kazanacak. Bu milletin kardeşliği kazanacak, barış kazanacak, özgürlük kazanacak. Bizim insanlarımızı bölmeye, parçalamaya çalıştılar. Oy verenler, vermeyenler dediler. Vermeyenlere, 'terörist' dediler. Pazarcılara 'terörist' dediler. Sonra, baktılar böyle olmuyor, başka türlü konuşmaya başladılar. O gün de aldırış etmedik, kıymet vermedik. Bugün de aldırış etmiyoruz, kıymet vermiyoruz. Diyoruz ki, 'Kötü söz, sahibine aittir.' Hepsi, aynaya baksın.'' diye konuştu.

Doğruların yanında durmak gerektiğini ifade eden İmamoğlu, katılımcılara şöyle seslendi:

"Benim Kürt kardeşimin, hemşehrimin sorunu, insanlık sorunudur, Kürt sorunu değildir tek başına. Benim vatandaşım kim olursa olsun, bir haksızlık yaşayıp, bir sorun yaşıyorsa onun yanında, adil ve hukuktan yana olmak zorundayız. Bu anlayışla yönetime hazırlık yaptık. Bu anlayışla bütün vatandaşlarımızla birlikte İstanbul'u yöneteceğiz. Allah'ın izniyle 23 Haziran'da seçimi hep birlikte kazanacağız. 23 Haziran'dan sonra bu kentin gariplerinin, mazlumlarının, işsizlerinin, kenara köşeye atılmış insanlarının; kendinden olmayanı yok sayan anlayışın ne yazık ki mağdur ettiği insanların yanında olan bir belediye başkanı olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Vanlı dostlarımdan çok büyük destek bulacağımı biliyorum.''

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23 haziran Başakşehir CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu

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