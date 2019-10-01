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Garlara engelliler için turuncu masa

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 08:40 | Son Güncelleme

Yüksek hızlı tren setlerinin durduğu 15 gar ve istasyonlarda engelli ve özel durumu olan yolculara yardım amacıyla turuncu masa hizmeti verilecek

Yüksek hızlı tren (YHT) setlerinin durduğu 15 gar ve istasyonlarda engelli ve özel durumu olan yolculara yardım amacıyla turuncu masa hizmeti sunulacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, TCDD Taşımacılık AŞ'ye ait YHT'lerin durduğu 15 gar ve istasyonlarda engelli, hareket kabiliyeti kısıtlı veya özel durumu olan yolculara yardım için 53 kişi ile 13 ay süreli turuncu masa hizmeti verilmesi için ihale açıldı.

Söz konusu alıma ilişkin ihale, yerli isteklilerden teklif alınarak açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek. Tekliflerin, idareye 10 Ekim saat 14.30'a kadar ulaştırılması gerekiyor.

Teklif edilen bedelin en az yüzde 3'ü oranında geçici teminat verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
engelli ilan Resmi Gazete TCDD Taşımacılık AŞ Turuncu Masa

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