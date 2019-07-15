HABER

Garson cinayeti sanığına müebbet hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 10:00 | Son Güncelleme

BURSA’nın Mudanya ilçesinde garson olarak çalıştığı iş yerinden sipariş götüren Muhammet Bal’ı (25), çıkan tartışmada sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Orhan Çinko (20), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Garson cinayeti sanığına müebbet hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde garson olarak çalıştığı iş yerinden sipariş götüren Muhammet Bal’ı (25), çıkan tartışmada sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Orhan Çinko (20), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 2017 Nısan ayında Mudanya ilçesinde meydana geldi. Hasanbey Mahallesi Hal Çarşı'daki bir iş yerinde garson olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Muhammet Bal, sipariş götürürken yolda karşılaştığı psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Orhan Çinko ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muhammet Bal, eline geçirdiği sandalyeyle Orhan Çinko'nun üzerine doğru giderken sendeledi. Bal'ın elindeki sandalye düştü. Orhan Çinko, bıçakla sırtından ve göğsünden 4 bıçak darbesiyle yaraladı. Çağırılan ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Osman Çinko ise tutuklandı.
Osman Çinko hakkında Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı.
AKILLI RAPORUNA ŞAŞIRDIM
Davanın karar duruşmasına, ölen Muhammet Bal’ın eşi Ebru Bal ile sanık avukatı Selami Uğur katıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda aklı dengesinin yerinde olduğu belirtilen Orhan Çinko, duruşmaya Samsun Bafra Cezaevi’nden SEGBİS ile katıldı. Çinko savunmasında, "Psikolojik rahatsızlığım vardı. Tokat attım. Üzerime doğru sandalyeyle yürüdü. Bıçağı korkutmak için salladım. Pişmanım” dedi.
Sanık avukatı Selami Uğur ise, müvekkilinin şizofreni hastası olduğunu, cadde ortasında namaz kıldığını, çöplerden topladığı gazete parçalarını evine götürdüğünü söyleyerek, "Adli Tıp kurumundan gelen akıllı raporuna ben de şaşırdım. Müvekkilimin tahliyesini istiyorum” dedi.
İki çocuğu ile dul kaldığını söyleyen Ebru Bal ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanık Orhan Çinko’yu müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Çinko hakkında iyi hal ve tahrik indirimi uygulamadı. Mahkeme heyeti, temyiz için 7 gün içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’ne itiraz yolunun bulunduğu belirtti.

FOTOĞRAFLI

Garson cinayeti sanığına müebbet hapis

Bu sütunlar asırlardır dönüyor!Bu sütunlar asırlardır dönüyor!
251 şehit anısına 251 adet 1 TL ile tablo yaptı251 şehit anısına 251 adet 1 TL ile tablo yaptı
Köpeği için doğum günü partisi düzenlediKöpeği için doğum günü partisi düzenledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Emri bizzat Trump verdi! Harekete geçtiler!

Emri bizzat Trump verdi! Harekete geçtiler!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Şırnak'ta üs bölgesi yolunda patlama!

Şırnak'ta hain tuzak! Yaralılar var

Kastamonu'da hortum meydana geldi

Denizde oluştu sahile ilerledi! Hortum paniği

Son dakika! S-400 sevkiyatında bir uçak daha Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 sevkiyatında bir uçak daha Ankara'ya indi

Son dakika... Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Karanlık geceyi anlattı: Ellerimi kaldırıp üzerlerine doğru koşmaya başladım...

En karanlık gece: Ellerimi kaldırıp üzerlerine koşmaya başladım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.