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Garson, halı saha maçının ardından öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 18:56 | Son Güncelleme

MUĞLA'da halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynadıktan sonra rahatsızlanan garson Özgür Çalışır (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Garson, halı saha maçının ardından öldü

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynadıktan sonra rahatsızlanan garson Özgür Çalışır (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çalışır'ın kalp krizinden öldüğü belirlendi.
Olay, bugün akşam saatlerinde Muğla'nın Ula ilçesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynayan evli ve 1 çocuk babası Özgür Çalışır, maçın bitiminden bir süre sonra rahatsızlandı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Çalışır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Menteşe ilçesinde bir kafeteryada garson olarak çalıştığı öğrenilen Özgür Çalışır'ın kalp krizinden öldüğü belirlendi. Çalışır'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Garson, halı saha maçının ardından öldü

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