Garson kendini astı

Cem SAYIN/BOZKURT (Denizli), (DHA) - DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde garsonluk yapan Erdi S.(28), evde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Barbaros Mahallesi 505 Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan Erdi S., bugün saat 07.00'de uyandırmak için odasına giren anne Pakize S. tarafından iple asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erdi S.'nin öldüğü tespit edildi. Erdi S.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir dinlenme tesisinde garsonluk yapan Erdi S.'nin psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü bildirildi. Polis olayla ilgili soruşruma başlattı.

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