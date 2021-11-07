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  4. Garsonla tartıştı, canından oldu! Silahla gelmesini istemiş

Garsonla tartıştı, canından oldu! Silahla gelmesini istemiş

07.11.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da garsonla hesap yüzünden tartışan şahıs, restorana silahla gelen bir kişi tarafından vuruldu. Olay yerinde hayatını kaybeden şahısın vurulması ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Garsonla tartıştı, canından oldu! Silahla gelmesini istemiş

Olay, 2 gün önce merkeze bağlı İcadiye Mahallesi'nde bulunan alkollü bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda alkol alan M.D., hesap konusunda garsonlar S.D. ve T.K. ile tartıştı. Tartışmanın ardından M.D., arkadaşı Ahmet Güzelocak ile birlikte silahlarla mekana geri gelerek garsonlarla tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesiyle elindeki tüfeği ateşleyen M.D., alkolün de etkisiyle kazayla arkadaşı Ahmet Güzelocak’ı vurdu. M.D. aracıyla olay yerinden kaçarken, sağlık ve çok sayıda polis ekibi restorana sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güzelocak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Güzelocak'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, garsonların yanı sıra şüpheli M.D.’yi de olayda kullandığı tüfekle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan M.D. ile garsonlar S.D. ve T.K. adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden M.D. tutuklanırken 2 garson ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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GÖRÜNTÜLERDE NASIL VURULDUĞU ANLAŞILMADI

O anların görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hayatını kaybeden Ahmet Güzelocak’ın nasıl vurulduğu anlaşılmazken, yaşanan kargaşada M.D. ve Güzelocak’ın araca doğru kaçtığı, M.D.’nin araca binebildiği fakat Güzelocak’ın binemediği görüldü. Olayın devamında M.D.’nin yan koltuktan şoför koltuğuna geçerek olay yerinden kaçtığı ve aracın gitmesi ile Güzelocak’ın yerde hareketsiz şekilde yattığı görüldü.

İHA

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