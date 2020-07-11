HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Garsonlar, buldukları parayı sahibine teslim etti

Garsonlar, buldukları parayı sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 20:16 | Son Güncelleme

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, belediyeye ait kafeteryada çalışan garsonlar, içinde 2 bin 500 TL olan cüzdanı bularak sahibine teslim etti.

Garsonlar, buldukları parayı sahibine teslim etti

Belediyeye ait bir kafeterya çalışan garsonlar Mert Çelik ve Ümit Çelik, 9 Temmuz Perşembe günü yerde bir cüzdan gördü. Personel, cüzdanı alarak işletme sorumlusu Kenan Balcı'ya teslim etti. Balcı da cüzdanın içindeki kimlik bilgilerini soruşturarak sahibine ulaştı. Fevzi Kara’ya ait olan cüzdan içindeki parayla birlikte teslim edildi.

'İNSANLIK GÖREVİ'

Yaptıkları hareketin insanlık görevi olduğunu belirten Balcı, "Cuma akşamı kafeteryayı kapatmaya hazırlandığımız sırada bir personelimiz yerde cüzdanı buldu. Cüzdanın içerisine bakarak, sahibi olan kişiye ulaştık. İçerisinde 2 bin 500 TL ile kimlik ve kredi kartı vardı" dedi.

YEMEKTE AĞIRLAYACAK

Cüzdan sahibi Fevzi Kara da, çalışanlarla gurur duyduğunu belirterek, "O akşam ailem ve dostlarımla birlikte Kültürpark'a gittik. Güzel vakit geçirdikten sonra hesap ödeyecektik. Arkadaşıma hesabı benim ödeyeceğim konusunda ısrar ederken, o hesabı ödemişti. O sırada cüzdanımı cebime koyayım derken yere düşürmüşüm. Daha sonra çalışanlar beni arayıp cüzdanımın düşürdüğümü, gelip teslim almamı istediler. Gençlerle gurur duydum. Böyle insanların olması daha da güzel. Kendilerine bu davranışlarından dolayı bir miktar para vererek ödüllendirecektim ancak onuruyla oynadığımı sanmasınlar diye onları yemekte ağırlamaya karar verdim. Koronavirüs salgınının hafiflediği süreçte kendilerini yemekte ağırlayacağım" diye konuştu. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadıÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadı
Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durumBakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum
2020 Temmuz ayı hacamat takvimi2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

En Çok Okunan Haberler

Çirkin yorumlara tepki! 'Bırak edepsizler...'

Çirkin yorumlara tepki! 'Bırak edepsizler...'

'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna bakın ne cevap verdiler

'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna bakın ne cevap verdiler

Ünlü isimden bomba açıklama! 'Bana kur yaptı'

Ünlü isimden bomba açıklama! 'Bana kur yaptı'

Tokalaşmak isterken böyle öldürüldü

Tokalaşmak isterken böyle öldürüldü

Dehşete düşüren olay! Sevgilisini öldürüp, intihar etti

Dehşete düşüren olay! Sevgilisini öldürüp, intihar etti

Nasıl oluştuğu halen bulunamadı...

Nasıl oluştuğu halen bulunamadı...

İlginizi Çekebilir

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Diğer Haberler
Erzurum'da dere taştı, 1 iş makinesi devrildi, 15 araç mahsur kaldı

Erzurum'da dere taştı, 1 iş makinesi devrildi, 15 araç mahsur kaldı

11 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bingöl ve Diyarbakır'da 10 milyon kök kenevir ele geçirildi

İki ilde dev operasyon

Tuzla'da korkunç olay! Raylara atladı

Tuzla'da korkunç olay! Raylara atladı

Tunceli'de vakalar arttı! Vali 'maske' ve 'sosyal mesafe' uyarısı yaptı

Tunceli'de vakalar arttı! Vali'den uyarı

Ordu’da aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla boğuldu

Korkunç! 2 kişi, 20 dakika arayla boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.