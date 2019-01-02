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Garsonluk yapan down sendromlu Asude, herkesin sevgilisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 10:41 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, İş Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitimini tamamlayıp, 3 ay önce bir restoranda garson olarak işe başlayan down sendromlu Asude Kaşıkçı (21), müşterilerle olan iyi ilişkileri ve başarılı servisi ile herkesin sevgisini kazandı.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, İş Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitimini tamamlayıp, 3 ay önce bir restoranda garson olarak işe başlayan down sendromlu Asude Kaşıkçı (21), müşterilerle olan iyi ilişkileri ve başarılı servisi ile herkesin sevgisini kazandı. Kaşıkçı, yüzme, halk oyunları, garsonluk ve aşçılık konusunda kendini geliştirerek down sendromlu çocukların hayatta başarılı olabileceklerini gösterdi. Samsun'da oturan Ayşe ve Nazmi Kaşıkçı çiftinin down sendromlu kızları Asude Kaşıkçı, İş Eğitim Uygulama Okulu'nda 12 yıllık eğitimini tamamladıktan sonra 3 ay önce bir restoranda garson olarak çalışmaya başladı. Aperatif yiyecekler, kahvaltı tabağı ve sofra kurma konusunda başarı sağlayan Kaşıkçı, müşterilerle olan iyi ilişkileri ve başarılı servisi ile herkesin sevgisini kazandı. Yüzme, halk oyunları, garsonluk ve aşçılıkla da yakından ilgilenen Asude Kaşıkçı, kardeşi Asya Kaşıkçı gibi üniversiteye gitme hayali kuruyor. MÜŞTERİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU Down Cafe'de 6 ay garsonluk, bir otelde ise 9 ay aşçılık eğitimi alan Asude, müşterilerden sipariş alırken güler yüzü ile dikkat çekiyor. Kendisi ile fotoğraf çekilen müşterilere öpücükler dağıtan Asude, her fırsatta çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getiriyor. Asude Kaşıkçı, "Babam her gün beni işe götürüp getiriyor. Bir yandan da spora da gidiyorum. Yüzmeyi ve kulaç atmayı da öğrendim. Okuma yazma için gittiğim kursu tamamladım, şu an her ikisini de yapabiliyorum" dedi. Asude, başarılı olmasında kendisine destek olan restoranın Halkla İlişkiler Müdürü Esra Yaldız'a da teşekkür etti. 'KIZIMIN HAYALLERİ SAYMAKLA BİTMEZ' Eşi Ayşe, kızları Asya ve Yağmur ile birlikte Asude'nin hayallerini başarabilmesi için çabaladıklarını ifade eden Nazmi Kaşıkçı ise, "Asude'yi bugünlere getirmek kolay olmadı ama biz de zor diye vazgeçmedik. Bir baba olarak diğer çocuklarım için yapılması gereken ne varsa Asude için de aynı şeyleri yerine getiriyorum. Asude'nin de herkes gibi hayata karşı beklentileri ve hayalleri var. Kardeşi üniversiteye gidiyor ve Asude'nin de en büyük hayallerinden biri üniversiteli olmak. Sorduğumuz zaman birçok hayali olduğunu söylüyor. Müdür, öğretmen, doktor, yüzücü olmak gibi birçok hayali var. Onun bu hedeflerine ulaşması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz" diye konuştu. Asude'nin mesai arkadaşı Elif Kılıç ise "İlk başta biz yanında olmadığımızda müşterilerle pek diyalog kurmazken, şu an herkesin ilgi odağı haline geldi. Siparişleri alıyor ve bize çok yardımcı oluyor. Onunla çalışmak çok keyifli" ifadelerini kullandı.

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