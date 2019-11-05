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Garsonun bulduğu para sahibine ulaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 12:28 | Son Güncelleme

 NİĞDE’nin Ulukışla ilçesi Çiftehan köyünde yaşayan garson İshak Özmen'in yolda bulduğu para, kamera kayıtlarından tespit edilen sahibine teslim edildi.

Malik GÖDELİNER/ ULUKIŞLA, (Niğde), (DHA)- NİĞDE’nin Ulukışla ilçesi Çiftehan köyünde yaşayan garson İshak Özmen'in yolda bulduğu para, kamera kayıtlarından tespit edilen sahibine teslim edildi.
Garson İshak Özmen, köy meydanında yürüdüğü sırada, ATM yakınında bir miktar para buldu. Ardından da Çiftehan Köyü Muhtarı Bülent Meral’e teslim etti. Köydeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Muhtar Meral, parayı düşürenin Mustafa Aymergen olduğunu gördü. Tutarı açıklanmayan para, Aymergen'e tesilm edildi. Köy Muhtarı Bülent Meral, örnek davranış sergileyen Özmen’e teşekkür etti.

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