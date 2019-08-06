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Garsonun elindeki tepsiyi deviren martı, yiyecekleri yedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 17:48 | Son Güncelleme

SİNOP'ta sahil kıyısındaki restoranda garsonun servis tepsisine temas eden martı, yiyeceklerin yere düşmesine neden oldu.

Deniz ÖZEN/SİNOP,(DHA)- SİNOP'ta sahil kıyısındaki restoranda garsonun servis tepsisine temas eden martı, yiyeceklerin yere düşmesine neden oldu. Martı, düşen yiyecekleri yedi.

Kentte, sahil kıyısında bulunan bir kafe ve restoranda müşterilerine yemek ve içecek servisi yapan garson, bir anda elinde taşıdığı tepsiye martının konmasıyla şaşkınlık yaşadı. Tepsiyi deviren martı, düşen yiyecekleri de yedi. Müşteriler de martı ile yiyeceklerini paylaştı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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