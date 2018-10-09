Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

İzmir’de yaşayan Ö.E, eski eşi M.P’nin kendisini evli oldukları dönemde aldattığını öğrendi. Eski eşinin sosyal medyadan kendisine onur kırıcı söylemlerde de bulunduğunu belirten Ö.E, 3 kuruşluk dava açtı.

İzmir'de yaşayan devlet memuru Ö.E. anlaşmalı olarak boşandığı sosyolog eşi M.P'nin boşandıktan sonra aynı işyerinde çalışan doktor C.M. ile kendisini birden fazla kez aldattığını öğrendiğini, sosyal medya hesabından eski eşinin kendisine onur kırıcı söylem ve imalarda bulunduğunu iddia ederek 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

HAKKARİ'DE KALDI

Eski eş Ö.E'nin avukatı aracılığı ile mahkemeye sunduğu dilekçede, "Davalı M.P. müvekkilim Ö.E'ye ahlaksız bir teklifte bulunmuştur.

Bunun yanında müvekkilimin yaptığı araştırmalarda gece yarısı saatlerinde davalı M.P. ile C.M. arasında onlarca arama kaydının olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı. Karabağlar'da oturan Ö.E. bundan 10 yıl önce Şırnak'ta doğu görevini yaparken, Hakkari Adliyesi'nde sosyolog olarak çalışan M.P. ile evlendi. Doğu görevini tamamlayan Ö.E'nin tayini İzmir'e çıktı, M.P. ise mecburi hizmet süresi dolmayınca Hakkari'de kaldı.