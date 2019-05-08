Garzan Ovası’ndaki tarım alanları yağışlardan zarar gördü

Siirt’in Kurtalan ilçesi Garzan Ovası’ndaki buğday, arpa, mercimek tarlalarında aşırı yağışlardan dolayı verim kaybı yaşandı. Kurtalan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, hasar tespiti çalışması başlattıklarını söyledi.

Garzan Ovası’nda aşırı yağışlar tarlada ürünlerin kalmasına neden oldu. Aşırı yağışlardan dolayı tarlalarda verim kaybının olduğunu belirten Kurtalan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, ekili alandaki ürünlerin, yağışların mevsim normallerinin üstünde olmasından dolayı su altında kaldığını ve çiftçilerin bundan zarar gördüğünü belirtti. 30 bini sulu tarım, 55 bini fıstık, 415 bin buğday ekili tarlalarda yüzde 25 ile 30 arasında zararların meydana geldiğini kaydeden Günbat, “İlçemizde 23 yıldır oda başkanlığı yapıyorum. Kurtalan’ın rekoltesi 100 ile 120 bin ton arasında verim elde ediyorduk Garzan bölgesinin de hububatı da çok kaliteli ürün elde ediyorduk. Ama bu yıl yağmurlardan dolayı yeteri kadar yabani otlarla mücadele yapamadığımız için kalite ve verim düşecek. Verim kaybında yüzde 20 civarında bir düşüş bekliyoruz. Yüzde 20 bile olsa biz şükredeceğiz, yağmurlardan dolayı yabani otlar yüzünden mücadele yapamadığımız için rekoltemiz düşecek Kurtalan’da” dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor (Özel) Avcılar gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avına çıktı Öğrenciler hava üssünde

Çiftçi endişeli

Kurtalan ilçesinde 500 dönüm arazisi olan çiftçilerden Nurettin Polat, aşırı yağışlardan dolayı ekili alanlarında büyük zarara neden olduğunu dile getirdi. Polat, “Özellikle geniş tabanda ekiyoruz. Bu sene aşırı yağışlardan dolayı gerekli ilaçlama ve gübrelemeyi yapamadık. Şuanda araştırdık kayıplarımızın yüzde 25 ile 30 civarında var. Çok yağmur yağdığından dolayı ilaç randıman veremedi. Gübrede de aynı şekilde oldu. Kalitede ve verim düşüklüğü olabilir. Tarlaları gezdiğimiz de zarar kaybımız yüzde 25 ile 30 arasındadır. Bundan sonra ki dileğimiz havaların güzel geçmesi verimin biraz normale dönmesidir. Tek dileğimiz budur. Mercimekte de fazla su almasından dolayı rekolte düşüklüğü vardır. Mercimeğin kökü suya dayanaklı olmadığından dolayı düşük tabanlı araziler çok zarar görmüştür. Buğdaylarda özellikle Kurtalan ovası çok zarar gördü. Yağmurun fazla yağdı yer düşüktü su alıyordu dileğimiz Allah’tan verim vermesindendir. Tek ümidimiz biraz rekoltenin yükselmesidir, verimin olmasıdır” diye konuştu.