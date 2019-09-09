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"Gasbedildim" diyen gencin kendisini bıçakladığı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 13:22 | Son Güncelleme

Bursa'da bacağından bıçaklanıp gasbedildiğini öne süren kişinin, kendisini bıçakladığı tespit edildi

Bursa'da bacağından bıçaklanıp gasbedildiğini öne süren kişinin, kendisini bıçakladığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bacağından bıçaklanan A.Y'nin (23), cebindeki altın bilezikler ve 2 bin lirasının da gasbedildiği yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan A.Y'nin ifadesine başvurdu.

Ekipler, çelişkili ifadeler veren gencin, kendisini bıçaklayarak "gasbedildiği" yalanını söylediğini tespit etti.

A.Y'nin ifadesinde, eşine ait yaklaşık 25 bin lirayı harcadıktan sonra ailesinden korktuğu için bu yola başvurduğunu anlattığı öğrenildi.

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bıçakla yaralama Bursa

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