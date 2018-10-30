Gasbetmeye çalıştığı kişiyi bıçakladı

Adana'da, gasbetmeye çalıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Seyhan ilçesi Merkez Park'ta Y.B'nin yanına gelen kişi, elindeki cep telefonunu almaya çalıştı.

Direnmesi üzerine Y.B'yi önce darbeden sonra da bıçakla yaralayan şüpheli, ardından olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, sırtından yaralanan Y.B'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri de isminin M.A. olduğunu belirlediği zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, M.A'yı kısa süre sonra park yakınında gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

