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Gasbettiği Rus asıllı kadının çantasını, karton çantaya gizlemiş

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 17:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Rus asıllı Katerina Gürlersan'ın (32) yüzüne biber gazı sıkarak çantasını gasbeden Hüseyin G.

Gasbettiği Rus asıllı kadının çantasını, karton çantaya gizlemiş

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Rus asıllı Katerina Gürlersan'ın (32) yüzüne biber gazı sıkarak çantasını gasbeden Hüseyin G. (25), polis tarafından yakalandı. Hüseyin G.'nin, gasbettiği kadın çantasını, dikkat çekmemek için en yakın pastaneden aldığı karton çantanın içine koyduğu belirlendi.
Olay, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1533 Sokak üzerindeki bir apartmanda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Rus asıllı Katerina Gürlersan, marketten alışveriş yaptıktan sonra dairesine çıkmak üzere asansöre bindi. Bu sırada asansörün kapısını açan Hüseyin G., kadının yüzüne biber gazı sıktı. Gülersan çığlık atıp yardım isterken Hüseyin G. ise kadının elindeki çantayı alarak kaçtı.
ÇANTA İÇİNDE ÇANTA
Yardıma koşan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Katerina Gürlersan'ın ifadesi sonrası gaspçının eşkâlini belirleyen polis, çalışma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, ara sokaklarda yaptıkları araştırmalarda, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurup kimlik sorgusu yaptı. Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldığı sırada Hüseyin G.'nin elindeki iki karton çantayı kontrol eden polis, çanta içerisindeki kadın çantasını fark etti.
Çantayı inceleyen polis, Katerina Gürlersan'a ait pasaport, cep telefonu, bir miktar para ve özel eşyaların olduğunu gördü. Şüpheli Hüseyin G.'yi gözaltına alan ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Hüseyin G.'nin, gasbettiği kadın çantasını, dikkat çekmemek için en yakın pastaneden aldığı karton çantanın içine koyduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Gasbettiği Rus asıllı kadının çantasını, karton çantaya gizlemişGasbettiği Rus asıllı kadının çantasını, karton çantaya gizlemişGasbettiği Rus asıllı kadının çantasını, karton çantaya gizlemiş

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