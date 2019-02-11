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Gasbettikleri cüzdan boş çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 10:17 | Son Güncelleme

Adana'da 2 üniversite öğrencisini av tüfeğiyle yaralayarak, birinin cüzdanını gasbettiği iddia edilen Ramazan B.

Adana'da 2 üniversite öğrencisini av tüfeğiyle yaralayarak, birinin cüzdanını gasbettiği iddia edilen Ramazan B. (20) ile B.O. (17), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin ise gasbettikleri cüzdanda para olmadığı ortaya çıktı.
Olay, 12 Ocak 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli ve silahlı 2 kişi, üniversite öğrencisi Serhat Berk B. ve kendisini şehir dışından ziyarete gelen arkadaşı Abdullah İ.'nin yolunu kesti. Şüpheliler, gençlerden cüzdanlarını ve cep telefonlarını istedi. Şüpheliler, Abdullah İ.'nin cüzdanını alırken, Serhat Berk B. direnince arbede çıktı. Gaspçılar, Serhat Berk B.'yi av tüfeğiyle bacağından yaralayıp, havaya da bir el ateş ettikten sonra kaçtı.
Silah sesini duyup, dışarı çıkan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan üniversiteli genç, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından soruşturma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin metruk bir binada gizlendiğini saptadı. Yapılan baskında Ramazan B. ile B.O. yakalandı. Olayda kullanılan av tüfeği de ele geçirildi. Şüphelilerin gasbettikleri cüzdanda para ve değerli bir eşya olmadığı ortaya çıktı.
Ramazan B. ile B.O., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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