Gasilhane'de 43 yıldır ölüleri ücretsiz yıkayıp kefenliyorlar

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ İzzetpaşa Vakfı tarafından 1975 yılında hizmete giren Gasilhane'de, 43 yıldır aralıksız her gün onlarca ölü yıkanıp kefenledikten sonra cenaze sahiplerine teslim ediyor. Elazığ Belediyesi tarafından görevlendirilen 'Gassallar' hayatlarının büyük bir bölümnü 'Gasilhane' denilen ölü yıkama kabininde geçiriyor. 16 yıldır gasilhanede görev yaptığını belirten Abdullah Şimşek (46), yaptıkları hiç bir hizmetten para almadıklarını söyledi.

Osmanlı döneminde Elazığ'da kurulan İzzetpaşa Vakfı, 150 yıla aşkın bir süredir faaliyetlerini sürdürüyor. Vakıf, bünyesinde bulundurduğu öğrenci yurdu, caminin yanı sıra Elazığ merkezde 1975 yılında kurduğu Gasilhane vatandaşlara ücretsiz cenaze hizmetleri veriyor. 4 kabinin bulunduğu gasilhanede 2 personel sabit çılışırken, ölü yıkama ve kefenleme işlemlerine Elazığ Belediyesi bünyesinde çalışan Gassallar, hergün onlarca ölü yıkayıp, kefenleyip yakınlarına teslim ediyor.

ÖLÜM ŞEKLİNE GÖRE YIKAMA İŞLEMİ UZAYABİLİR

Gasilhane'de çalışan işçilerin ise hayatlarının büyük bir bölümü ölü yıkama kabinlerinde geçiyor. 16 yıldır gasilhane de görev yaptığını ifade eden 46 yaşındaki Abdullah Şimşek, "43 yıldır Elazığ'a hizmet veriyoruz. 4 tane morgumuz bulunuyor. Yurt dışı ve yurt içinden cenazeler geliyor. Eğer cenazenin sahibi yoksa 1 gün morgumuz da bekletip, kimse gelmemesi üzerine yetkililere teslim ediyoruz. Gassallar ise, Elazığ Belediyesi tarafından gönderiliyor. Cenaze geldiği zaman gassallar geliyor. Kadın cenazesine kadın gassal geliyor. Yaptığımız hizmetlerden hiçbir şekilde ücret almıyoruz. Hangi saat olursa olsun vatandaşlar cenazesini getirebiliyor. Soğutucularımız var.Cenazeleri o soğutucularda bekletiyoruz" dedi.

Gasilhane de çalışmanın zor olduğunu ifade eden eden Şimşek, "Bizler de insanız. Çoğu zaman etkileniyoruz. Herkes bu işi yapamaz. Psikolojik olarak etkilenen insanlar oldukça fazla" diye konuştu.