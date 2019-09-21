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Gasp dedektifleri ölümden son anda kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

Adana’da kaçırılarak babasından 70 bin lira fidye istenen, saat 16.00’ya kadar paranın getirilmemesi halinde öldürüleceği ileri sürülen şahıs, verilen süreye bir saat kala polis tarafından kurtardı.

Gasp dedektifleri ölümden son anda kurtardı

Adana’da kaçırılarak babasından 70 bin lira fidye istenen, saat 16.00’ya kadar paranın getirilmemesi halinde öldürüleceği ileri sürülen şahıs, verilen süreye bir saat kala polis tarafından kurtardı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri’de yaşayan Emre B. ve arkadaşı Alaattin E., 90 bin liraya iki otomobili internet üzerinden satışa çıkardı. Adana’da yaşayan S.B. (29) ve M.K. (31) otomobili internetten görüp şahısları arayarak alıcı olduklarını söyleyip anlaştı. Kayseri’ye giderek Alaattin E.’ye 50 bin lira veren S.B. ve M.K., noterin kapalı olması nedeniyle otomobilin satışını alamayarak Adana’ya döndü. Pazartesi günü ise otomobili alan şahıslar işlemlerin tamamlanması ve geri kalan 40 bin lirayı vermek için parayı alan Alaattin E.’ye ulaşamaya çalıştı. Ancak şahıslar bir türlü Alaattin E.’ye ulaşamadı. Bunun üzerine S.B. ve M.K., arkadaşları H.G. (33) ve D.K. (27) ile birlikte Kayseri’ye giderek Alaattin E.’yi bulmaya çalıştı. Zanlılar bunun üzerine otomobil satışında bulunan ikinci şahıs Emre B.’yi buldu. Zanlılar otomobilleri istedi ancak Emre B. kendisinin de Alaattin E.’ye ulaşamadığını, ne olduğunu bilmediğini söyledi. Bunun üzerine zanlılar Emre B.’yi zorla kendi otomobiline bindirerek Adana’ya getirdi.
Burada bir kulübede Emre B.’yi sopa ve yumrukla darp eden zanlılar, parayı getirmesini istedi. Ancak Emre B. arkadaşının nerede olduğunu bilmediğini parayı da onun götürdüğünü söyleyince 4 şüpheli, daha sonra Emre B.’nin babası Ömer B.’yi (54) cep telefonuyla aradı. Emre B.’yi serbest bırakmak için saat 16.00’ya kadar Adana’ya 70 bin lira getirmesini isteyen şüpheliler, aksi halde oğlunu öldüreceklerini söyledi.
Şüphelilerin babasıyla konuşturduğu Emre B. de parayı getirmesini yoksa zanlıların kendisini öldüreceğini söyleyerek babasından yardım istedi. Baba bunun üzerine Adana’ya gelerek Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerine başvurdu. Gasp dedektifleri, plaka tanıma sisteminden şehrin giriş çıkışlarını kontrol edip hemen zanlıların hangi araçla girdiğini belirledi. Daha sonra da tespit edilen aracın Adana’da nerede bulunduğunu saptamaya çalıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda aracın Karataş Bulvarında olduğu belirlendi. Polis, zanlıların Emre B.’yi öldürmek için verdiği süreye bir saat kala Karataş Bulvarında hareket halinde olan aracı durdurup zanlıları yakaladı. Araçta bulunan S.B., M.K., H.G. ve D.K. gözaltına alındı, vücudunda darp izleri bulunan Emre B. ise kurtarıldı.
Zanlılar emniyetteki ifadesinde Emre B.’nin kendi isteğiyle Adana’ya geldiğini iddia ederek, arkadaşıyla birlikte kendilerini 50 bin lira dolandırdığını ileri sürdü. Bu arada zanlıların gasp ettiği Emre B.’nin otomobili de polis tarafından Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi. Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.

Gasp dedektifleri ölümden son anda kurtardı

Gasp dedektifleri ölümden son anda kurtardı

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