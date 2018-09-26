Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İSTANBUL'da kendilerine polis süsü vererek durdurdukları turistlerin paralarını gasp eden İran uyruklu iki şüpheli, son işlerinden hemen sonra polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin, çantasını çalmak istedikleri Cezayirli turisti otomobilleriyle metrelerce sürükleyerek yaralaması saniye saniye kameraya yansıdı. Mahkemece tutuklanan iki şüphelinin suç ortağı Ali A.'nın daha önceden yakalandığı belirtildi.

Fatih'te polise başvuran Cezayirli turist Bachır K. 11 Eylül 2018 tarihinde kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından soyulduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Bachır K. ifadesinde "İstanbul'a turist olarak gelmiştik. Yanımda arkadaşım Muhammet Belat R. vardı. Akşam saat 21.00 sıralarında Saraç İstak Mahallesi, Küçük Haydar Efendi Sokak'ta bulunan otelimizden çıktıktan hemen sonra yanımıza beyaz renkli bir otomobil yanaştı. İçindekiler, kimlik göstererek polis olduklarını söylediler. Çantamızda narkotik madde bulunduğunu iddia ederek açmak istediler. Daha sonra çantayı kaparak kaçmaya çalıştılar. Bırakmak istemeyince beni otomobilin yanında sürüklediler. Çantanın içinde cep telefonum ile bana ve arkadaşıma ait 15 bin 100 dolar vardı." dedi.