HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gasp dehşetinde yeni detaylar ortaya çıktı! 3.3 milyon lirayı evinden getiriyormuş

Gasp dehşetinde yeni detaylar ortaya çıktı! 3.3 milyon lirayı evinden getiriyormuş

16.06.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SAS Holding’in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan (40)', içerisinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantasını gasp etmek için öldürülmesiyle ilgili soruşturmada kadının parayı evinden şirkete getirdiği ortaya çıktı. Holdingin banka hesaplarında yaşanan problem nedeniyle alacaklılara parasının holding binası içinde elden teslim edildiği öğrenildi. Bu bilgi üzerine polis, gaspçılara haber verilme ihtimaline karşılık paranın geleceğini bilen kişileri tespit etmeye çalışıyor.

Polis soruşturması sırasında Sibel Koçan'ın sabah saatlerinde evinden aldığı ve 3 ayrı paket halinde bölünmüş toplam 3 milyon 300 bin lirayı bir çantaya koyarak holding binasına getirdiği tespit edildi. Holdingin banka hesaplarında yaşanan sorun nedeniyle nakit paranın, gün içinde alacaklılara holding binası içinde elden dağıtılmasının planlandığı ortaya çıktı.

c15ca94584d0f1545b1e8d84506a62f4

Bu gelişme üzerine polis paranın Sibel Koçan tarafından olayın meydana geldiği sabah Holding binasına getirileceğini bilen kişileri tespit etmek için çalışma yaptığı öğrenildi. Gaspçılara içerden paranın geleceğinin haber verilme ihtimaline karşılık yapılan çalışmada bir çok kişinin bilgi sahibi olarak ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

Öte yandan, polis şüphelilerin kaçtığı otomobilin peşine düştü. İkiz plaka yapıldığı öğrenilen araç güvenlik kamera görüntüleri kullanarak takip edilmeye çalışılıyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda henüz otomobile ulaşılamadı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Milli Saraylar Başkanlığı'ndan kayıp vazo açıklamasıMilli Saraylar Başkanlığı'ndan kayıp vazo açıklaması
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Ataşehir

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Cinsel istismar sonrası evde doğuma zorlanmıştı! Ceza yağdı

Cinsel istismar sonrası evde doğuma zorlanmıştı! Ceza yağdı

Bu arsızların tapeleri var

Bu arsızların tapeleri var

Transparan elbisesi içinde göğüs dekoltesi tam sınırda!

Transparan elbisesi içinde göğüs dekoltesi tam sınırda!

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni uygulama başladı

Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni uygulama başladı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.