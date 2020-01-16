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  4. Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü

Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 00:17 | Son Güncelleme

Gaziantep'te toptancılık yapan Ramazan H. ile kardeşi Cemil H., kar maskeli silahlı 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan Sefer Şen, para dolu çanta ile kaçmaya çalışırken Ramazan H.'nın tabancayla ateş açması sonucu yaşamını yitirirken, diğer saldırgan ise kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, GATEM Toptancılar Sitesinde işyeri bulunan Ramazan H. ve Cemil H. kardeşler kazandıkları parayı çantaya koyarak eve doğru yola çıktı. Ramazan ve Sefer H., otomobillerini evlerinin garajına park ettiği sırada, kar maskesi takan 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelilerden Sefer Şen olduğu belirlenen kişi, Cemil H.'nin elindeki çantayı alıp kaçmaya çalışırken Ramazan H. tarafından tabancayla vuruldu.

ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Şen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, Ramazan H.’yi gözaltına alırken, olayın ardından kaçan ve ismi öğrenilemeyen diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep gasp

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