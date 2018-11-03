Gasp etmeye çalıştığı Suriyeli kadını bıçakladı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, kendisini gasp etmeye çalışan kişiye direnen Suriyeli kadın Semira Nirabi (65), bıçaklı saldırıda yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde bakkal işleten Suriyeli Semira Nirabi’nin, iddiaya göre iş yerine kimliği belirsiz bir kişi geldi ve kasadaki paraları vermesini istedi. Nirabi'nin para vermemesi ve direnmesi üzerine şüpheli, kadını bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Suriyeli kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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