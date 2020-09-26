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  4. Gasp etmeye çalıştıkları kişiyi 7 metre yükseklikten dereye attılar

Gasp etmeye çalıştıkları kişiyi 7 metre yükseklikten dereye attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 11:52 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de 4 kişi gasp etmeye çalıştıkları restoran sahibini önce darp etti sonra 7 metre yüksekten dere yatağına attı.

Bahçelievler’de 4 kişi gasp etmeye çalıştıkları restoran sahibini önce darp etti sonra 7 metre yüksekten dere yatağına attı. Gasp ve darp anı da kameraya yansıdı.
Olay, Bahçelievler’de otomobil alım satım bahenesiyle 4 kişilik grup, bir adamı dere yatağına götürüp silah zoruyla para istedi. Daha sonara adamı darp edip 7 metre yükseklikten dere yatağına attılar. Ağır yaralanan restoran sahibinin hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şahıslar serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüpheliler için tekrar yakalama kararı çıkarıldığı ve şahıslardan birinin askerde olduğu, üçünün ise arandığı öğrenildi. Gasp anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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