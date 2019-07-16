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Gasp ettiği araçla köfteciye dalan katil zanlısına 30 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 13:12 | Son Güncelleme

Bursa’da, cinayet suçundan arandığı gün, sürücüsünü yaralayıp gasp ettiği araç ile köfteci dükkanına dalan sanığa, bir kişiyi yaralamak suçundan 30 yıl hapis cezası verildi.

Gasp ettiği araçla köfteciye dalan katil zanlısına 30 yıl hapis

Bursa’da, cinayet suçundan arandığı gün, sürücüsünü yaralayıp gasp ettiği araç ile köfteci dükkanına dalan sanığa, bir kişiyi yaralamak suçundan 30 yıl hapis cezası verildi. Sanığa cinayetten ise daha önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
2017 yılı Şubat ayında meydana gelen olayda, fabrika işçisi Gürbüz Kömür (53) tabancayla kalbinden vurulmuş halde Demirtaş Mahallesi’nin Tepecik mevkiinde bulundu. Aynı gün Osmangazi’nin Alemdar Mahallesi’nde, Y.A.’nın 3 kurşunla vurulduktan sonra aracı gasp edildi. Gasp edilen 16 P 5828 plakalı araç, Çevre Yolu Botanik Park istikametinden İstanbul istikametine kaçtı. Sovalamaca sonrası hakimiyetini kaybeden sürücü, Köfteci Yusuf’un iş yerinin ön cephe çerçevelerini kırıp içeri girdi. Aralarında sürücünün de bulunduğu 2’si ağır 10 kişi yaralandı. Olayın ardından her iki aracın direksiyonundaki parmak izleri şüpheliye ait çıkınca gözaltına alınan Okan Aksu (30), sevk edildiği adlî mercilerce tutuklandı.
Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "adam öldürmeye teşebbüs ve yağma" suçlarından yargılanan Okan Aksu, Y.A.’nın olay akşamı kendisine cinsel ilişki teklif ettiğini iddia ederek, "Merinos Parkı’nda arkadaşımla oturuyorduk. Aracına çağırdı. Alkol alıyordu. Birlikte gezmek istediğini söyleyince aracına bindim. Tekel bayiinden sigara ve alkol aldı. Tenha bir yere gittik. İlişkiye girmek istediğini söyledi. Üzerimdeki silahı görünce almaya çalıştı, vermek istemedim. Boğuşma çıktı. Silah iki el patlayınca yaralandı. Panikleyince arabasını alıp oradan uzaklaştım. Alkollü olduğum için kaza oldu. Eşyasını almadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
Karar duruşmasına katılmayan müşteki Y.A. ise, daha önce verdiği ifadesinde, alkollü olmadığını belirterek, "Sanık aracımın camına vurdu. Sigara istedi, olmadığını söyledim. Uzaklaşmasını beklerken yine yanıma geldi. Nereye gittiğimi sordu. Yunuseli’ye gideceğimi söyledim. ’O tarafa gideceğim, beni de götürür müsün’ deyince, öğrenci zannedip, aracıma aldım. Tatlı almaktan vazgeçerek, o anki psikolojimle oradan uzaklaşmak istedim. Yunuseli Havaalanı’na geldiğimizde silah doğrultu. Korktum, bu sebeple ne istediyse yaptım. Tenha bir yerde arabadan indirdi. Üç metreden ateş etti. Yerde sürünerek, beni hastaneye götürmesini istedim. Yerden toprak alıp, yüzüne attım. ’Sen daha ölmedin mi?’ diyerek, yeniden ateş etti. Ölü numarası yaptım. Arabayı alıp, gitti. Bağırmalarım üzerine gelen vatandaşlar ambulans çağırdı. Şu an tekerlekli sandalye ile yaşıyorum. Omur iliğim zarar gördüğü için doktorlar yürüyemeyeceğimi söyledi. Cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti Aksu’ya, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl, "yağma" suçundan ise 12 yıl toplam ise 30 yıl hapis cezası verdi. Aksu, Gürbüz Kömür’ü öldürmek suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti.

Gasp ettiği araçla köfteciye dalan katil zanlısına 30 yıl hapis

Gasp ettiği araçla köfteciye dalan katil zanlısına 30 yıl hapis

Gasp ettiği araçla köfteciye dalan katil zanlısına 30 yıl hapis

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