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Gasp ettiği Brezilyalı turisti taksiden attı

İLGİNÇ HABERLER  | 06.11.2018 22:22 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda Brezilyalı çift gasp edilerek taksiden atıldı. Turistin taksiden atıldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda Brezilyalı İgor Mateus Avila Pires (31) ve eşi Marcia Godoi Linhares de Souza (34) saat 02.00 sıralarında Taksim Meydanı'ndan bir taksiye bindi. Çift Karaköy'deki otele gitmek istediklerini söyleyen çift taksi şoförüne otelin ismini ve adresini verdi.

İddiaya göre, taksici turistleri önce dolaştırdı sonra değişim yapacağı şoför olduğunu ileri sürdüğü bir arkadaşını taksiye aldı. Bir süre sonra taksici turistleri bir otelin önünde indirmek istedi fakat turistler otelin burası olmadığını söyleyerek itiraz etti. Bunun üzerine çıkan tartışmada Marcia Godoi Linhares de Souza taksiden indi. Kocası İgor Mateus Avila Pires ise Taksim Meydanı'ndan Karaköy'e 50 lira yazan ücreti taksiciye verdi. Taksicinin paranın yetersiz olduğunu söylemesi üzerine tartışma devam etti.

BREZİLYALI TURİSTİ TAKSİDEN ATTI

Tartışma sırasında taksici gaza bastı ve Brezilyalı turist İgor Mateus Avila Pires'i hareket halindeki araçtan aşağıya attı. Parası ve cüzdanı alınan turist ölümden döndü. Tüm yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Turistlerin şikayeti üzerine Güven Timleri harekete geçti. Güven Timleri , yapılan çalışmalar sonucunda taksiciyi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçtaki diğer kişi ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
brezilyalı turist beyoğlu Taksi gasp

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