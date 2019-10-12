HABER

Gasp ettikleri malzemeleri paylaşamayınca bir birlerini vurdular

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 10:23 | Son Güncelleme

Van’da, gasp ettikleri malzemeleri paylaşamayınca bir birlerini vuran şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gasp ettikleri malzemeleri paylaşamayınca bir birlerini vurdular

Van’da, gasp ettikleri malzemeleri paylaşamayınca bir birlerini vuran şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 4 kişiden 2’si tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 9 Ekim 2019 günü İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Sıhke Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobil içerisinde M.N.T., B.A., C.Y., yaya A.B., S.Ö. isimli şahıslar arasında meydana gelen “Ateşli Silahla Yaralama” olayında araçta bulunan C.Y. ve yaya S.Ö. isimli şahısların yaralandı. Bu olayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışma sonucunda; M.N.T., B.A., A.B. ve E.Ş. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst, araç ve olay yerinde yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet fişek, 11 adet kovan, 1 adet çekirdek ele geçirildi. Şüpheliler gerçekleştirdikleri bir gasp olayında edilen malzemelerin paylaşımından dolayı aralarında anlaşmazlık bulunduğunu beyan etmişlerdir. Gözaltına alınan M.N.T., B.A., A.B. ve E.Ş. isimli 4 şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca E.Ş. ve A.B. Adli Kontrol Şartıyla Serbest kalırken, M.N.T., B.A. ise tutuklandı. Ateşli silahla yaralanan C.Y. ve S.Ö. isimli şahısların tedavileri devam ediyor” denildi.

Gasp ettikleri malzemeleri paylaşamayınca bir birlerini vurdular

Gasp ettikleri malzemeleri paylaşamayınca bir birlerini vurdular

Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...
Adana'da 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildiAdana'da 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kuklaları kendi yapıyor, okullarda oynatıyorKuklaları kendi yapıyor, okullarda oynatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.