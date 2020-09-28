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  4. Gasp ettikleri şahsı 7 metreden aşağı atan zanlılardan biri daha yakalandı

Gasp ettikleri şahsı 7 metreden aşağı atan zanlılardan biri daha yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 16:14 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de gasp ettikleri Suriye uyruklu Muhammed Selmo’yu 7 metre yükseklikten dere yatağına atan zanlılardan biri daha yakalandı.

Bahçelievler’de gasp ettikleri Suriye uyruklu Muhammed Selmo’yu 7 metre yükseklikten dere yatağına atan zanlılardan biri daha yakalandı. Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bahçelievler’de 7 Temmuz’da 4 kişi, Suriye uyruklu Muhammed Selmo’yu alıkoyup darp ettikten sonra şahsı 7 metre yükseklikten dere yatağına atıp kaçmıştı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, olaya karışan şüpheliler sevk edildiği mahkemece serbest bırakılmıştı. Olay anına ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının itirazıyla Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Polis ekiplerince hakkında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden biri gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, ikinci şüpheli Serkan K.’yı da Silivri’de yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin 2 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

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