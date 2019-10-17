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Gasp mağduru engelli, yaşadığı dehşeti anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 11:29 | Son Güncelleme

ANTALYA'da cami avlusunda dövülerek cebindeki 2 bin 900 lirası gasbedilen bedensel engelli Mevlüt Karabulut, korku dolu anları anlattı.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da cami avlusunda dövülerek cebindeki 2 bin 900 lirası gasbedilen bedensel engelli Mevlüt Karabulut, korku dolu anları anlattı. Karabulut, “Gaspçı sigara istedi verdim. İkinci kez sigara vermeyince, beni boğazımdan tutarak yere düşürdü ve cebimdeki parayı alıp kaçtı" dedi.

Gasp olayı, 11 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde, Kepez ilçesindeki bir caminin avlusunda yaşandı. Camiden çıkan yüzde 50 bedensel engelli Mevlüt Karabulut'un yanına gelen Oğuzhan Hasar sigara istedi. Hasar, sigarayı veren Karabulut'tan bir sigara daha istedi. Karabulut ikinci kez sigara vermek istemeyince Hasar bu kez cebindeki parayı almak istedi. Olay yerinden uzaklaşmak isteyen adamı takip eden Oğuzhan Hasar, bu kez yere yatırdığı Mevlüt Karabulut'u darbederek, cebindeki 2 bin 900 TL'yi gasbetti.

Saldırgan kaçarken Mevlüt Karabulut, çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yumruk darbeleriyle yaralanan Karabulut, ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, camideki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerden şüphelinin evli ve 2 çocuk babası Oğuzhan Hasar olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Oğuzhan Hasar, ifadesinde, "Olay günü çok sarhoştum, yaptıklarımın tamamını hatırlamıyorum. Ancak yiyip içtiğimi ve sabah cebimde parayla uyandığımı hatırlıyorum" dedi. Evine gitmediği, parklarda yatıp kalktığı belirlenen Hasar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Korku dolu anları Demirören Haber Ajansı muhabirine anlatan Mevlüt Karabulut, bir hafta önce ailevi sorunlardan dolayı Şanlıurfa'dan Antalya'ya geldiğini anlatarak, “10 yıllık evliyim. Çocuğum yok. Bir hafta sokaklarda kaldım. Sonra annem bana ev kiralamam için 2 bin 900 TL gönderdi. Kayınbabam parayı istedi. 'Üzerinde taşıma' dedi ama dinlemedim. Böyle olacağını bilmiyordum. Kısmet olmadı" dedi.

Olay sabahı camiden çıktıktan sonra tanımadığı bir kişinin yanına gelerek, sigara istediğini ifade eden Karabulut, “Kendisine bir sigara verdim. Bir tane daha istedi, vermedim. 'Paran var mı?' dedi. 'Yok' dedim. Sonra elini cebime attı. Engel olmaya çalıştım. Oradan uzaklaşmak istedim. Ama arkamdan gelerek bu kez boğazımdan tutarak tekme attı. Yere düştüm. Cebimdeki parayı alarak kaçtı. Yakalanan gaspçıda param bulunmadı. Polisler mahkemede paramı alabileceğimi söylediler. Camilerde, kahvelerde, sokaklarda kalıyorum. Bir kuruş param yok. Yemek vermiyorlar, çay vermiyorlar. Ben de boş boş geziyorum" diye konuştu.

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