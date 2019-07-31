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Gasp sanığı: Cinsel organını gösterince kaçtım

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 12:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, gasp suçundan hakim karşısına çıkan Emre Y.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, gasp suçundan hakim karşısına çıkan Emre Y. (25), "Müşteki bana cinsel organını gösterince kaçtım. Telefonunun bende kaldığını sonra fark ettim" dedi. 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Emre Y., cezaevinde yattığı süre gözönüne alınarak, tahliye edildi.
Olay 2 ay önce Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Emre Y., sabaha karşı sahilde gördüğü Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Nikolay M.'ye saati sordu. Ardından Nikolay M.'nin saati söylemek için baktığı telefonu almaya çalıştı. Yaşanan arbede sonunda telefonu alıp, kaçtı. Bir süre sonra polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan Emre Y. ifadesinde, “Müşteki ile Konyaaltı Sahili'nde tanıştık. Akdeniz Üniversitesi'nde okuduğunu söyledi. Sahilde bir müddet sohbet ettikten sonra parka gidip, oturduk. Telefon numaramı sorunca verdim. Sonrasında cebinden bir telefon daha çıkardı. Olaya konu telefonu bana verdi. Onun sosyal medya hesabına kendimi ekledim. Telefona numaramı da kaydettim. Müşteki pantolonunu indirerek, cinsel organını çıkardı. Benimle ilişki yaşamak istediğini söyledi. Ben de sinirlendim ve bir kez vurdum. Karşılık verdi. Başıma bela alabileceğimi düşünüp, sahile doğru koştum. Telefonun bende kaldığını fark ettim. Başıma bela almamak için geri dönüp, vermek istedim. Ancak gittiğimde polisler müştekiyi arabaya almışlardı. Polisler beni karakola götürdü. Telefonu çalma niyetim yoktu. Olsaydı sosyal medya hesabımı ve numaramı vermezdim" diye konuştu.
Sanık avukatı da şikayetçinin telefonu kendi rızası ile müvekkiline verdiğine savundu. Avukat, olayda güveni kötüye kullanma suçu ihtimali bulunduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu. Duruşma savcısı ise, sanığın gasp suçundan cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan sanık Emre Y., "Mahkemenin adaletine güveniyorum" dedi.
Mahkeme, Emre Y.'yi 'yağma' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırırp, cezaevinde yattığı süreyi gözönüne alarak, tahliye etti.

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