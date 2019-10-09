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Gasp sanığının son pişmanlığı fayda etmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 12:06 | Son Güncelleme

Antalya'da bıçak zoruyla bir otomobil ve motosikleti gasbeden sanık, yargılandığı davada pişman olduğunu belirtse de indirim uygulanmayarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Antalya'da bıçak zoruyla bir otomobil ve motosikleti gasbeden sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Adem Aytaç Tükel, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Tükel, olayın olduğu gün arkadaşıyla alkol aldığını, sonrasında neler yaşandığını hatırlamadığını savundu.

Kimseye zarar verme niyetinin olmadığını öne süren Tükel, "En son neler yaptığımı hatırlamıyorum, gözlerimi açtığımda karakoldaydım. Pişmanım, zararı gidermek istiyorum. Mahkemenin tahliyeme karar vermesini talep ediyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Türel'in müştekiler Soner Doğan ve Yusuf Mızrak'a karşı "silahla yağma" suçu işlediğinden toplamda 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Cezada indirim uygulamayan heyet, sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesinde 14 Haziran'da Adem Aytaç Tükel, bıçakla tehdit ederek Yusuf Mızrak'ın otomobilini, daha sonra kaza yaptığı araçtan inerek Soner Doğan'ın motosikletini gasbetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya gasp hapis cezası silahla yağma

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