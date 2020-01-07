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  4. Gasp suçundan hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Gasp suçundan hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 15:09 | Son Güncelleme

Samsun’da narkotik polisi tarafından yakalanan ve hakkında ’uyuşturucu kullanmak ve gasp’ suçlarından toplam 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ’uyuşturucu kullanmak ve gasp’ suçlarından hakkında toplam 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan H.K.’yi Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Gasp suçundan hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun’da narkotik polisi tarafından yakalanan ve hakkında ’uyuşturucu kullanmak ve gasp’ suçlarından toplam 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ’uyuşturucu kullanmak ve gasp’ suçlarından hakkında toplam 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan H.K.’yi Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.K. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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