Gasp şüphelileri kaçtıkları aracın plakasını bantla değiştirmişler

Adana'da birlikte sohbet edip çay içtikleri tekel bayisi sahibini tabancayla tehdit ederek iş yerinden 20 bin lira değerinde içki, sigara ve televizyonu gasbettkleri, güvenlik kamerası kayıt cihazını da yanlarında götürdükleri ileri sürülen 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde tekel bayisi işletmecisi Serkan A, polise 4 kişi tarafından silahla gasbedildiği ihbarında bulundu.

Olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yerinden gasbettiklerini, hafif ticari araca yükleyerek kaçtığı öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, Plaka Tanıma Sistemi'nden olay günü bölgeden geçiş yapan benzer bir hafif ticari araç tespit etti.

Plakasındaki harf ve rakam grubunun bantla değiştirildiğini belirlediği aracın gerçek plakasına ulaşan ekip, olaya karıştığı iddia edilen M.K. ve M.S.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.A. tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, olaya karışan 2 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına şüphelilerin iş yerine gelişi yansıdı.

