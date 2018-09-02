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Gasp şüphelileri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 12:09 | Son Güncelleme

MERSİN'de girdikleri binada bıçak ve muşta ile tehdit ettikleri ev sahiplerinin elektronik eşyalarını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli ile onlara yardımcı oldukları öne sürülen 2'si kadın 4 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Adnan AÇIKGÖZ MERSİN,(DHA) MERSİN'de girdikleri binada bıçak ve muşta ile tehdit ettikleri ev sahiplerinin elektronik eşyalarını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli ile onlara yardımcı oldukları öne sürülen 2'si kadın 4 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. 29 ve 31 Ağustos'ta Çiftlikköy mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki İ.D. ve A.A.'ya ait evlere gelen 2 kişi, bıçakla tehdit ettikleri İ.D.'nin iki adet cep telefonunu, muşta ile darp ettikleri A.A.'nın da 1 cep telefonu ile tablet bilgisayarını alarak kaçtı. Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda Y.K. Ç. ve C.A.'yı gözaltına aldı. Çalınan eşyaların malzemelerin satışına aracılık etikleri belirlenen S.M. ve S.A. ile suça yardım ettikleri tespit edilen G.C. ve B.O. isimli kadınlar da mağdur ve şüphelillerin ifadeleri doğrultusunda yakalandı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen 6 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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