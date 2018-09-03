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GASP ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 12:51 | Son Güncelleme

Haber Çağatay KENARLI / Kamera : İSTANBUL DHA Fatih'te KKTC'li S.G.'yi  gasp ettiği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Haber Çağatay KENARLI / Kamera : İSTANBUL DHA
Fatih'te KKTC'li S.G.'yi gasp ettiği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. 28 Ağustos'ta Fatih Sahil yolunda iki kişi, KKTC'li S.G.'ye kesici alet göstererek 3 bin 280 lirasını gasp etti. Olayın ardından iki şüpheli kayıplara karıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmalarda şüphelilerin kullandığı aracı Beyoğlu'nda buldu. Ekipler ardından da şüpheliler F.E.(35) ve Ö.M.(48) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi
-Genel ve detaylar

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