Gasp şüphelileri yakalandı

Çağatay KENARLI / İSTANBUL (DHA) - FATİH'te KKTC'li S.G.'yi gasp ettiği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. 28 Ağustos'ta Fatih Sahil yolunda iki kişi, KKTC'li S.G.'ye kesici alet göstererek 3 bin 280 lirasını gasp etti. Olayın ardından iki şüpheli kayıplara karıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmalarda şüphelilerin kullandığı aracı Beyoğlu'nda buldu. Ekipler ardından da şüpheliler F.E.(35) ve Ö.M.(48) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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